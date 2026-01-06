  • Delo d.o.o.
STE MED NJIMI?

Vsem gredo na živce: to so trije najbolj naporni astrološki znaki

Okolica jih lahko doživlja kot površne ali nedosledne, ker hitro spreminjajo mnenje.
Čustvena teža jih pogosto uvršča med najbolj naporna znamenja. FOTO: Aaronamat Getty Images/istockphoto
Čustvena teža jih pogosto uvršča med najbolj naporna znamenja. FOTO: Aaronamat Getty Images/istockphoto
N. P.
 6. 1. 2026 | 21:52
 6. 1. 2026 | 22:01
2:18
A+A-

Vsak od nas je vsaj enkrat imel občutek, da ga vedenje neke osebe izčrpava bolj, kot bi si želel priznati. Po astrologiji se določene lastnosti pogosteje pojavljajo pri ljudeh, rojenih v nekaterih znamenjih, zato jih okolica včasih doživlja kot naporne. To ne pomeni, da so slabi ljudje – le da lahko njihova energija, način komunikacije ali potreba po nadzoru druge hitro utrudi. Prav zato so ta znamenja pogosto omenjena kot tista, s katerimi ni vedno lahko shajati.

Dvojčka

Ljudje, rojeni v znamenju dvojčkov, so znani po nenehni potrebi po pogovoru, spremembah in miselni stimulaciji. Pogosto skačejo z ene teme na drugo, kar lahko na druge deluje kaotično in izčrpavajoče. Njihova radovednost in hiter jezik včasih prestopita mejo, zato lahko dajejo vtis, da se nikoli ne znajo ustaviti. Okolica jih lahko doživlja kot površne ali nedosledne, ker hitro spreminjajo mnenje. Čeprav so zabavni in duhoviti, njihova energija ni vedno najlažja za prenašanje.

Čeprav so zabavni in duhoviti, njihova energija ni vedno najlažja za prenašanje. FOTO: Gettyimages
Čeprav so zabavni in duhoviti, njihova energija ni vedno najlažja za prenašanje. FOTO: Gettyimages

Devica

Slovijo po potrebi po redu, analiziranju in nenehnem popravljanju malenkosti. Ljudje, rojeni v tem znamenju, pogosto opazijo stvari, ki drugim uidejo – in jih znajo tudi glasno izpostaviti. Njihova kritičnost, četudi je pogosto dobronamerna, lahko na druge deluje utrujajoče. Močno si želijo, da bi bile stvari »tako, kot je treba«, kar lahko v odnosih ustvarja pritisk. Zato jih okolica včasih dojema kot pretirano zahtevne.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni, čustveno močni in redko pustijo koga ravnodušnega. Vse doživljajo globoko, kar je lahko naporno za tiste, ki imajo raje mirnejše odnose. Njihova nagnjenost k analiziranju dejanj in motivov drugih pogosto ustvarja napetost. Včasih delujejo posesivno ali sumničavo, tudi kadar za to ni pravega razloga. Prav ta čustvena teža jih pogosto uvršča med najbolj naporna znamenja.

 

