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Vzemite pisalo in pustite besedam prosto pot: tako naj bi prejeli sporočilo svojega višjega jaza

Avtomatsko pisanje je tehnika, pri kateri brez popravljanja in presojanja zapisujemo vse, kar nam pride na misel.
Začnimo zapisovati vse, kar nam pride na misel, ne da bi besedilo popravljali ali presojali. FOTO: Tim Robberts/Getty Images
Začnimo zapisovati vse, kar nam pride na misel, ne da bi besedilo popravljali ali presojali. FOTO: Tim Robberts/Getty Images
M. B. Z.
 26. 7. 2026 | 13:31
1:46
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Preden začnemo, si postavimo jasno namero, da se želimo povezati s svojimi duhovnimi vodniki ali prejeti vodstvo višjega jaza. Sedimo na mirnem in udobnem mestu, kjer se bomo lahko osredotočili brez motenj. Nekajkrat globoko vdihnimo, da sprostimo telo in um. Če občutimo nelagodje ali strah, si lahko predstavljamo belo svetlobo, ki nas obdaja in varuje.

Pisalo primimo z dominantno roko, tako da se njegova konica dotika papirja. Postavimo vprašanje duhovnim vodnikom ali višjemu jazu oz. prosimo za vodstvo glede določene teme. Osredotočimo se na svojo namero in ostanimo odprti za odgovor.

Začnimo zapisovati vse, kar nam pride na misel, ne da bi besedilo popravljali ali presojali. Pustimo, da besede prosto tečejo, tudi če se nam sprva zdijo nesmiselne. Pišimo, dokler ne začutimo, da smo prejeli odgovor, ki smo ga iskali, ali da je proces zaključen. Ko končamo, preberimo zapiske. Bodimo pozorni na morebitne vzorce, simbole ali sporočila, ki izstopajo. Zaupajmo intuiciji in prejetim sporočilom.

Avtomatsko pisanje redno vadimo, saj bomo tako okrepili povezavo s svojimi duhovnimi vodniki in izboljšali sposobnost sprejemanja njihovega vodstva. Morda bomo potrebovali nekaj časa, da se bomo počutili udobno, a sčasoma lahko postane dragoceno orodje za prejemanje vodstva in povezovanje z višjim jazom.

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