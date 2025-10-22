Vzpostavimo harmonijo za zdravje

Guruji poudarjajo, da je pomembno, da poslušamo svoje telo in prepoznamo, kdaj moramo počivati, se igrati, zabavati ali delati. Kakšni so naši naravni ciklusi? Kdaj smo najbolj učinkoviti? Kaj lahko naredimo, da bo naše življenje bolj produktivno? Ko ljudje ne poslušajo svojega telesa, se namreč pojavijo stres, napetost, strah, frustracija, tesnoba in bolezen. Zato si vsaki dve uri vzamemo nekaj minut odmora. Raztegovanje, globoko dihanje ali kratka meditacija lahko naredijo razliko med utrujenostjo in stresom ali zdravjem, ustvarjalnostjo in sproščenostjo.

Bodimo čim bolj ustvarjalni, saj nam to omogoča, da se sprostimo, zabavamo in raziskujemo. Daje nam priložnost za učenje, rast in odkrivanje svojih talentov. Ko so ljudje ustvarjalni, so pogosto bolj navdihnjeni, domiselni in iznajdljivi. Ustvarjalnost in zabava podaljšujeta življenje, zato poiščimo dejavnosti, ki nam omogočajo ustvarjalno izražanje.

Hvaležnost naj bo odnos do življenja

Hkrati vnesimo več barv v svoje življenje. Barve lahko povzročijo, da se počutimo težke, potrte in utrujene ali lahkotne, živahne in vesele. Ugotovimo, katere nas napolnijo z dobro energijo, in jih dodajmo v svoje življenje. To lahko pomeni, da stene pobarvamo zeleno, ker nas ta pomirja, oblečemo oranžno obleko za več živahnosti ali pozimi v dom prinesemo več cvetja. Naj bo naše življenje barvito.

Hvaležnost naj bo naš odnos do življenja. Osredotočimo se na vse čudovite stvari, ki jih imamo, namesto da razmišljamo o tem, česa nimamo, ali se pritožujemo nad pomanjkanjem. Ne pozabimo: tisto, na kar se osredotočamo, raste. Če izbiramo, da se osredotočamo na nezadovoljstvo, se bo to le še množilo.

In postavimo smeh na pomembno mesto. Dolgo so ljudje verjeli, da potrebujejo razlog za smeh. A koristi smeha so tako velike, da so po vsem svetu začeli prakticirati 'smeh zaradi smeha'. Obstajajo celo klubi smeha in joga smeha, kjer učijo posebne vaje smejanja. Če gledamo na življenje z bolj zabavnega zornega kota, se laže sprostimo in hitreje zdravimo.