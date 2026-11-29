Jutro začnimo brez telefona. Preden preverimo sporočila, si vzemimo minuto in začutimo dotik posteljnine, toploto odeje ali skodelice čaja. Tako dneva ne začnemo takoj v naglici. Povežimo se z naravo. Ni nam treba v gozd. Stopimo k oknu, z rokami oblikujmo okvir in minuto opazujmo košček neba ali vejo drevesa. Osredotočimo se na svetlobo in gibanje.

Prižgimo si svečo z namero; preden jo prižgemo, izberimo besedo, ki jo potrebujemo, denimo mir, pogum ali jasnost. Med opazovanjem plamena si predstavljajmo, kako ta občutek napolnjuje prostor. Zapišimo si svoje skrbi. Dve minuti brez premora pišimo vse, kar nas obremenjuje. Misli prenesimo na papir in si dovolimo, da jih vsaj za nekaj časa odložimo. Prisluhnimo zvokom. Zaprimo oči in poiščimo najbolj oddaljen zvok, ki ga slišimo. Nato pozornost usmerimo na svoje dihanje. Večer zaključimo s hvaležnostjo. V mislih zavrtimo dan nazaj in poiščimo tri drobne trenutke, ki so nas razveselili. Pri vsakem se za hip ustavimo. Ni nam treba izvajati vseh obredov. Izberimo tistega, ki nam najbolj ustreza.