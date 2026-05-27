Za denar in ljubezen: trije najsrečnejši datumi v juniju

Kitajska astrologija veliko pozornosti namenja kombinaciji elementov, energiji posameznega dneva in odnosom med znamenji. Zato veljajo nekateri datumi za posebej srečne in primerne za pomembne korake v življenju. Čeprav bo celoten junij precej dinamičen, astrologi posebej izpostavljajo tri dneve, ki naj bi prinašali največ energije za uspeh, harmonijo in napredek. Odkriva jih glossy.rs.

6. junij: dan za nove začetke in dobre novice

Prvi dnevi junija prinašajo močno energijo napredka, zato velja 6. junij za odličen trenutek za sprejemanje pomembnih odločitev, začetek novih projektov in finančne poteze. Ta datum bo povezan s stabilno energijo in lažjim reševanjem težav, zato je pričakovati, da se bodo takrat stvari začele naravno postavljati na svoje mesto. Dan bo ugoden tudi za pogovore, pogajanja in reševanje sporov.

FOTO: Metamorworks/Gettyimages

14. junij: eden najlepših dni za ljubezen in odnose

Sredina junija prinaša posebno toplo in čustveno energijo. Kitajski astrologi menijo, da bo 14. junij idealen za utrjevanje odnosov, nova poznanstva in pomembne ljubezenske pogovore. Ta dan bo posebej ugoden za harmonično komunikacijo ter sprejemanje odločitev, povezanih z družino, skupnim življenjem ali partnerstvom. Mnogi bodo prav takrat dobili občutek, da se jim življenje končno obrača v pravo smer.

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

27. junij: močna energija za denar in poslovne uspehe

Če vas skrbijo finance, vas bo razveselila napoved, da 27. junij prinaša močno energijo privabljanja denarja. Konec meseca bo zaznamovan z energijo obilja in samozavesti, zato bi lahko bil ta datum eden najboljših za poslovne poteze, podpisovanje pogodb in začetek novih načrtov. Napoveduje se, da bo 27. junij združil disciplino in srečo, kar lahko prinese odlične rezultate vsem, ki bodo pripravljeni tvegati. Ob tem bo dober trenutek za reševanje težav, ki se vlečejo že dlje časa, ali za sprejemanje odločitev, s katerimi ste predolgo odlašali.