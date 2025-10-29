Za dodatno povezanost dveh duš poskrbi simbolični obred

Za dodatno povezanost dveh duš lahko poskrbimo tudi s peščenim ritualom, saj pesek, ujet v stekleničko, simbolizira vajino vez in to, da s poročnim obredom postaneta eno. Tako ujet pesek bo za vedno ohranil duha, ki je prevladoval na poroki, pesek, ki je skozi vajine prste drsel v stekleničko, bo za vedno združil dve bitji. Ko se večja in manjša zrna peska enkrat združijo, jih namreč le težko kaj spravi narazen.

Za ritual potrebujemo pesek. Priporočljivo je, da je del peska bolj droben, drugi del naj ima debelejša zrna.

Potrebujemo poljubno veliko stekleničko z zamaškom. Edini pogoj je, da je prozorna. Pri roki moramo imeti še nalepko ali flomaster, s katerim lahko pišemo po steklu.

Da bo ritual še bolj oseben, uporabita pesek, ki sta ga nabrala na skrivnem kotičku na vajini najljubši plaži. Lahko uporabita tudi tistega, ki sta ga prinesla s potovanja. Prav tako lahko namesto običajne prozorne stekleničke uporabita stekleno vazo, ki vama jo je na primer podarila vama ljuba oseba.

Levo od mesta, kjer bosta stala med obredom, postavita majhno mizico. Pomembno je, da jo pripravita sama. Nanjo odložita stekleničko oziroma vazo, v katero bosta stresla pesek. Vsak naj strese svoj del peska v svojo skodelico, dovolj naj bosta veliki, da ga bosta lahko zajela v pest. Peščeni ritual izvedeta po izmenjavi zaobljub in prstanov. Z dlanjo zajameta vsak svoj del peska, v stisnjeno pest zašepetata obljubo ali željo in oba naenkrat spustita pesek v stekleničko. Postavita jo na vidno mesto v skupnem domu, da vaju bo navdajala z energijo poročnega dne.