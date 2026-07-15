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Za dve astrološki znamenji se je začel najpomembnejši teden poletja

Včasih lahko ena sama odločitev, pogovor ali nova izkušnja zaznamuje celotno obdobje.
Na ljubezenskem področju bo najboljša izbira popolna odkritost. FOTO: Courtneyk Getty Images
Na ljubezenskem področju bo najboljša izbira popolna odkritost. FOTO: Courtneyk Getty Images
N. P.
 15. 7. 2026 | 14:44
2:31
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Glede na astrološke napovedi prinašajo naslednji dnevi prelomne trenutke za rake in leve. Medtem ko se prvim odpira priložnost za čustveni preporod in sprejemanje pomembnih osebnih odločitev, drugi vstopajo v obdobje visoke samozavesti in močne motivacije za doseganje dolgoročnih ciljev.

Čas za urejanje odnosov in doma

Raki bodo v tem tednu končno občutili, da se stvari postavljajo na svoje mesto. Astrologi menijo, da boste tisti, rojeni v tem znamenju, sprejeli odločitve, s katerimi ste dolgo odlašali, predvsem na področju družine, doma in partnerskih odnosov. Če že nekaj časa razmišljate o spremembi ustaljenih vzorcev, prenovi bivališča ali reševanju nesporazumov z bližnjo osebo, bodo prihajajoči dnevi idealni za prvi korak. Na poslovnem področju bosta tokrat ključna sodelovanje in potrpežljivost. Namesto nepremišljenih potez se vam bosta bolj obrestovala natančno načrtovanje in pogovor z ljudmi, ki jim zaupate.

Nalet energije in poslovni napredek

Levi bodo v teh dneh začutili močan val energije in znova prevzeli nadzor nad svojimi načrti. Astrologi to povezujejo z vplivom Jupitra v njihovem znamenju, ki prinaša optimizem, ustvarjalnost in željo po napredku. Pred vami so priložnosti za poslovno rast, zagon novih projektov ali spoznavanje ljudi, ki bodo igrali pomembno vlogo v vaši prihodnosti. Na ljubezenskem področju bo najboljša izbira popolna odkritost. Samski levi lahko spoznate osebo, ki vas bo močno zanimala, tisti v zvezah pa boste zvestemu partnerju pomagali rešiti vprašanje, ki vas obremenjuje že dlje časa, ali pa bosta skupaj naredila naslednji korak.

Teden, ki zahteva pogum

Ne glede na vaše astrološko znamenje je pred nami obdobje, ko se bo najbolj izplačalo verjeti v lastne sposobnosti in ne odnehati ob prvih ovirah. Rakom in levom astrologi še posebej svetujejo, naj izkoristijo ponujene priložnosti, četudi se te sprva zdijo negotove. Včasih lahko namreč ena sama odločitev, pogovor ali nova izkušnja zaznamuje celotno poletje. Če astrologijo jemljete kot navdih, naj bo ta teden koristen opomnik, da se za trenutek ustavite, premislite o svojih ciljih in se premaknete bližje tistemu, kar si že dolgo želite.

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