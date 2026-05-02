Denarni horoskop za maj: kdo bo služil in kdo obubožal?

Oven

Maj vam prinaša priložnost za dodatni zaslužek, a le, če boste pripravljeni stopiti iz cone udobja. Previdno pri impulzivnih nakupih, denar lahko hitro spolzi iz rok.

Bik

Vaš mesec, vaš čas. Finance se stabilizirajo, možno je tudi povišanje ali nagrada. Pametno vlaganje se vam lahko dolgoročno zelo obrestuje.

Dvojčka

Prihodki bodo nihali. En dan plus, drugi minus. Ključno bo, da ne zapravljate več, kot zaslužite, še posebej proti koncu meseca.

Rak

Presenetljiv denarni priliv je mogoč, morda iz vira, na katerega ste že pozabili. Kljub temu ostanite previdni pri večjih finančnih odločitvah.

Lev

Dobro obdobje za kariero pomeni tudi več denarja. Če razmišljate o menjavi službe ali novem projektu, je zdaj pravi trenutek.

Devica

Finance bodo stabilne, a brez večjih preskokov. Maj ni mesec za tveganje, raje igrajte na varno.

Tehtnica

Nekdo vam lahko pomaga do nove finančne priložnosti. Bodite odprti za sodelovanja, a vse pogodbe dobro preberite.

Škorpijon

Pazite na skrite stroške. Maj vas lahko preseneti z nepričakovanimi izdatki, zato je dobro imeti finančno rezervo.

Strelec

Denar prihaja skozi nove ideje in projekte. Če imate načrt, ga zdaj uresničite – potencial za zaslužek je velik.

Kozorog

Trdo delo se končno obrestuje. Možna je nagrada ali napredovanje, kar bo izboljšalo vaše finančno stanje.

Vodnar

Maj prinaša nepredvidljive finančne situacije. Enkrat boste na vrhu, drugič na dnu – ključna bo prilagodljivost.

Ribi

Zaupajte svoji intuiciji pri denarju. Lahko vas pripelje do dobre odločitve ali celo nepričakovanega zaslužka.