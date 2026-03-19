DUHOVNI NASVET

Za kaj je čas ob enakonočju: za nove začetke, čiščenje doma, misli, odnosov

Trenutek, ko se svet znova uravnovesi in mi z njim.
Jutrišnje enakonočje izkoristite za postavljanje namer. FOTO: Mike_pellinni/Getty Images
Jutrišnje enakonočje izkoristite za postavljanje namer. FOTO: Mike_pellinni/Getty Images
M. B. Z.
 19. 3. 2026 | 15:15
Ko se dan in noč izenačita, se zgodi nekaj več kot le astronomski pojav. Spomladansko enakonočje nas vsako leto tiho opomni, da ravnovesje obstaja. In vedno se lahko tudi mi vrnemo vanj. To je trenutek, ko svetloba premaga temo. Dnevi postajajo daljši, narava se prebuja, zemlja zadiha. In tudi mi začutimo premik. Nekaj v nas se želi premakniti, odpreti, znova zaživeti. Kot bi se po dolgi zimi v nas prižgala iskra, ki nas kliče naprej. Kot da telo končno dohiti pomlad, ki je že prišla.

Astrološko enakonočje pomeni začetek novega ciklusa. Sonce vstopi v znamenje ovna – prvo znamenje zodiaka. To ni naključje. Oven prinaša energijo začetka, poguma, akcije. Po obdobju notranjega umika, ki ga simbolizirajo ribe, zdaj prihaja čas, ko naredimo korak naprej. Ko ne razmišljamo več, ampak začnemo. Ko si dovolimo tvegati, začeti znova, tudi če nimamo vseh odgovorov. To je energija prvega koraka.

Naši predniki so se povezali z naravo z obredi. FOTO: Mantas Zilicius/Getty Images
Naši predniki so se povezali z naravo z obredi. FOTO: Mantas Zilicius/Getty Images

To ni trenutek za popolnost. To je trenutek za iskrenost.

To je trenutek za iskrenost

Naši predniki so to vedeli že dolgo pred astrologijo, kot jo poznamo danes. Za stare Slovane je bilo spomladansko enakonočje sveti čas. Praznovali so ga kot zmago svetlobe nad temo, kot preporod narave in življenja. Prižigali so ognje, peli, plesali, čistili domove in polja. Ogenj ni bil le simbol topline, temveč očiščenja. Z njim so odganjali staro, težko energijo zime in klicali novo rast. Njihovi obredi so bili preprosti, a močni – povezani z zemljo, s ciklusi, z občutkom skupnosti. Ljudje so vedeli: kar poseješ zdaj, bo raslo vse leto. Narava je bila njihov koledar in enakonočje njen jasen znak: čas je za novo setev – ne le na poljih, ampak tudi v življenju. Kaj pa mi danes? Morda nimamo več obredov, kot so jih imeli naši predniki, a občutek ostaja. Telo ve. Duša ve. To je čas, ko se ustavimo in se vprašamo, kaj želimo pustiti za sabo. Kaj želimo zasaditi na novo? Za katere navade, misli ali odnose je čas, da jih presežemo? In česa se še vedno oklepamo, čeprav nas ne podpira več?

To ni trenutek za popolnost. To je trenutek za iskrenost. Lahko si vzamemo čas za čiščenje – doma, misli, odnosov. Lahko odpremo okna, spustimo svetlobo v prostor in simbolno tudi vase. Lahko gremo v naravo, se povežemo z ritmom, ki nas presega. Lahko si preprosto dovolimo začeti znova. Brez pritiska in strahu. Spomladansko enakonočje nas ne sili. Vabi nas, da najdemo ravnovesje med temo in svetlobo v sebi. Da sprejmemo oba pola – tistega, ki dvomi, in tistega, ki verjame. Da ne bežimo več pred tem, kar je bilo, ampak iz tega zrasemo. Da naredimo prvi korak. In da zaupamo, da je vsak začetek, četudi majhen, del večjega ciklusa.

