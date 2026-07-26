Za nekaj minut postanite opica: to je vaja, ki naj bi pomagala odložiti nadzor in prebuditi občutek svobode

V taoistični tradiciji opica predstavlja neukročeno življenjsko energijo, radovednost, igrivost in svobodo. Nikoli ni pri miru. Skače, se preteguje, guglje po vejah, sedi na tleh, se obrača, praska, raziskuje in se odziva na vsak impulz, ki ga začuti v telesu.

Zato jo povezujejo z občutkom notranje svobode. Opica ne živi po togih pravilih. Ne sprašuje se, ali je njen gib pravilen ali lep. Preprosto sledi telesu, trenutku in radovednosti. Vajo opice taoisti povezujejo z elementom vode, zato naj bi spodbujala delovanje ledvic, mehurja in sečil. Ker so ledvice povezane z občutkom svobode bivanja, je vaja primerna, ko se počutimo omejene, ujete, prikrajšane ali preveč ukalupljene v pričakovanja drugih.

Izvajamo jo v svojem ritmu in po svoje. Lahko stojimo ali sedimo. Nekajkrat globoko vdihnemo in si predstavljamo, da smo opica. Dovolimo telesu, da se zmehča, misli se odmaknejo, nadzor tudi. Ko se v opico dovolj vživimo, se sezujemo in začnemo gibati kot mlada žival. Sedemo na tla, se prevalimo na kavč, poskočimo, se pretegnemo, zlezemo v nenavaden položaj ali se zazibamo z ene strani na drugo. Noben gib ni napačen. Vsi izhajajo iz impulza, domišljije in občutka v telesu. Lahko se popraskamo, podrgnemo po rokah, nogah ali hrbtu, se zasukamo, počepnemo, nagnemo naprej ali dvignemo roke, kot bi se oprijeli veje. Učimo se, kako odložiti togost in se vrniti k naravnemu gibanju.