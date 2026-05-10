Za štiri horoskopska znamenja bo nedelja izjemno ugoden dan: astrologi napovedujejo srečo in obilje

Nedelja bo po astroloških napovedih precej posebna. Luna zapušča energičnega in nepredvidljivega vodnarja ter prehaja v nežne, intuitivne ribe, kar bo pri številnih znamenjih prebudilo željo po umiritvi, razmisleku in globljem povezovanju s samim seboj. Astrologi ob tem poudarjajo, da bo prav 10. maj za nekatera znamenja še posebej ugoden, saj naj bi privabljala več sreče, novih priložnosti in obilja.

V ospredju ne bodo toliko materialne stvari kot občutek, da se posameznik nahaja na pravi poti. Dan bo idealen za razmislek o prihodnosti, ustvarjalnost, pogovore z bližnjimi in poslušanje intuicije. Med znamenji, ki jih čaka najbolj ugodna energija, astrologi izpostavljajo ribi, device, dvojčke in strelce.

Ribi: čas za nove ideje in pomembna spoznanja

Za ribi bo nedelja izjemno močna na področju osebne rasti. Luna v njihovem znamenju bo okrepila ustvarjalnost, domišljijo in občutek povezanosti z ljudmi okoli sebe. Številni bodo dobili nove zamisli ali občutek, da se pred njimi odpirajo zanimive možnosti za prihodnost. Posebej pomembni bodo tudi pogovori z ljudmi, ki jim zaupajo, saj lahko prav naključen nasvet ali potrditev občutkov prinese pomembno spoznanje. Astrologi svetujejo, naj si vzamejo čas zase, za naravo, tišino in razmislek o tem, kaj si v resnici želijo.

Device: priložnosti prihajajo skozi odnose

Device bodo največ sreče in pozitivne energije našle v odnosih z drugimi ljudmi. Nedelja jim bo prinesla več odprtosti, sproščenosti in pripravljenosti poslušati tudi drugačna mnenja. Čeprav so običajno zelo racionalne in organizirane, bodo tokrat bolj dovzetne za spontane ideje in želje, ki se morda sprva zdijo nerealne. Prav pogovori z bližnjimi bi jim lahko odprli nov pogled na določene situacije ali priložnosti. Njihova običajna previdnost bo nekoliko popustila, zaradi česar bodo lažje sprejele nove izzive.

Dvojčki: pravi trenutek za izpostavljanje talentov

Za dvojčke bo dan še posebej ugoden na področju kariere in javne podobe. Astrologi napovedujejo, da bodo lažje pritegnili pozornost drugih ter pokazali svoje ideje, znanje in ustvarjalnost. Nedelja bo odlična za vse, ki želijo narediti korak naprej pri delu, ustvarjanju vsebin ali osebni promociji. Dvojčki bodo znali začutiti pravi trenutek za pogovor, objavo ali predstavitev ideje. Tokrat jih ne bo obremenjevala popolnost, temveč bodo bolj zaupali svoji intuiciji in občutku, da morajo preprosto slediti trenutku.

Strelci: sreča v toplih odnosih in iskrenosti

Strelci bodo pod vplivom lune v ribah pokazali precej bolj nežno in čustveno plat svoje osebnosti. Čeprav pogosto skrivajo svojo občutljivost, bodo tokrat bolj pripravljeni govoriti o svojih občutkih in bližnjim pokazati, koliko jim pomenijo. Astrologi pravijo, da se bo njihova sreča skrivala predvsem v drobnih trenutkih prijaznosti, iskrenosti in povezanosti z družino ali prijatelji. Nedelja bo zato idealna za druženje, pogovore in iskrene besede, ki lahko nekomu polepšajo dan. Prav toplina in odprtost naj bi strelcem prinesli občutek zadovoljstva in notranjega miru.