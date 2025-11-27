Za ta tri znamenja bo december najboljši mesec v letu

Po nekaj mesecih, ki so jih zaznamovala retrogradna gibanja planetov, čustveni pretresi in številni preobrati je pred vrati december in zadeve postajajo mirnejše. Prihajajoči mesec bo sicer bogat z astrološkimi premiki. Čaka nas polna luna v dvojčkih, ki prinaša resnico, retrogradna Venera bo spodbujala globljo samorefleksijo, Jupiter v raku bo krepil intuicijo, Saturn v ribah bo uresničeval sanje. December bo mesec odkritij, novih priložnosti in izboljšanih možnosti, pa tudi dolgo pričakovanih nagrad, ki bodo še posebej osrečile tri astrološka znamenja.

Oven

Ovni v december vstopajo z velikimi cilji. Morda bodo zaključili pomembne projekte ali začeli načrtovati leto 2026. To bo čas za postavitev trdnih temeljev. Astrološki nasvet zanje se glasi, naj upočasnijo ritem in cilje prilagodijo okoliščinam. Na področju kariere se lahko pojavi priložnost za potovanje, ki naj jo izkoristijo. Dolgo načrtovani projekt lahko do sredine decembra končno obrodi sadove. Do konca meseca bodo morda sklenili dogovor, ali bili deležni napredovanja. Venera v kozorogu bo prebudila čustva: lahko se bo pojavila stara ljubezen ali bodo v obstoječih zvezah na dan prišle resnice. Ne hitite, naglici in ukrepajte previdno.

Finance bodo nestabilne. Na začetku meseca se lahko pojavijo večji izdatki, a Jupiter bo pomagal, da se bo finančno stanje do konca meseca znova izboljšalo. Varčujte, kjer lahko, vendar vlagajte v cilje z dolgoročnimi usmeritvami. Stavite na prihodnost, naložbe so na mestu, vesolje bo po vsej verjetnosti nagradilo tveganje. Moto decembra: »Manj naglice, več jasnosti.« Odkrijte, kaj vas izčrpava, in po potrebi spremenite navade. December je pravi čas za načrtovanje začetka leta 2026. Zapišite velike cilje in sanje ter jih ponovno preglejte januarja.

Škorpijon

Škorpijoni v december vstopajo pripravljeni na preobrazbo. Njihovo skrivno orožje bo osredotočenost, zato bodo projekti, ki so se jim čez leto tiho posvečali, zdaj zaključeni. V decembru se bodo pokazali rezultati preteklega truda. Rojeni v tem znaku bodo prevetrili svoja prepričanja. Polna luna v dvojčku jim bo pomagala osvoboditi se spon, ki jih zadržujejo, saj bo osvetlila skrite strahove ali želje. Izkoristite to energijo: vodenje dnevnika, meditacija ali čas za razmislek lahko pomagajo prebroditi stare zgodbe in ohraniti tisto, kar resnično krepi. Nasvet: bodite iskreni v ljubezni in, če je treba, opravite tisti pomembni pogovor. Empatija bo vaša supermoč, uporabljajte jo.

Finančno dogajanje vam bo v korist. Jupiter pogosto prinaša povečanje prihodkov ali skupnih sredstev, bodisi preko poslovnega partnerja, dedovanja ali sadov nedavnega trdega dela. Škorpijoni, ravnajte modro. Vlagajte v tisto, kar je res pomembno. Zavarovali boste dobitke in ustvarili trdno podlago za naslednje leto. Ne podcenjujte počitka. Intenzivno delo in čustva zahtevajo odmore: uživajte v kopeli, pišite dnevnik ali si oglejte najljubši film. Na to glejte kot na polnjenje baterij, ne kot na lenarjenje.

Vodnar

Vodnarji v december vstopajo pripravljeni: skupina planetov v produktivnih hišah jim napoveduje samozavest pri delu, Jupiter v raku podpira karierne in učne cilje. To bo njihov čas za igranje na dolgo žogo. Na področju kariere bodo njihove ideje in vizije še posebej izstopale. Nova kreativna iskra ali projekt bosta lahko spremenila smer. Sodelovanje ali skupinski projekti bodo dobili dodaten zagon: skupinske seje napovedujejo nenadejane preboje. Ekipno delo ali mreženje lahko prinese nepričakovane nagrade. Jupiter spodbuja velikodušnost: z veseljem boste pomagali drugim.

Nasvet: ohranjajte jasnost komunikacije, za dodatno podporo se obrnite na mentorje in zaveznike. Pojasnjevanje idej nekomu drugemu lahko prinese novo jasnost: več glav več ve, še posebej pod decembrski pogoji. Izkoristite priložnost, vzamete si odmor od tehnologije in hrupa ter napolnite baterije. Če začutite potrebo po umiku, to poslušajte. Vodenje dnevnika, meditacija ali branje vas lahko umiri in izpolni. Čustva bodo težka, za sproščanje uporabite umetnost ali glasbo. Doslednost in skrb bosta vaši magični besedi. Popravite dnevno rutino z majhnimi, pomembnimi dejanji, malo skrbi zase vsak dan bo prineslo rezultate.

Finance bodo stabilne. Majhne naložbe vase bodo poplačane. Samski vodnarji bi lahko v decembru spoznali nekoga posebnega. Do konca meseca boste izzive premagovali kot profesionalci. Vesolje vam nastavlja odskočno desko, načrtujte na veliko. Z obilico podpore vesolja vam december napoveduje vzpon in vrhunec leta, obljublja Glossy.rs.