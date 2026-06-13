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Začenja se ugodno astrološko obdobje, vpliv Lune v Biku bo nekaterim napolnil denarnice

Astrologi napovedujejo finančni preobrat za tri horoskopska znamenja.
FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto

FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto

Ugoden čas je za urejanje pogodb. FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

Ugoden čas je za urejanje pogodb. FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto

Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto

To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih. FOTO: Iona Studio Getty Images/istockphoto

To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih. FOTO: Iona Studio Getty Images/istockphoto

FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto
Ugoden čas je za urejanje pogodb. FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto
To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih. FOTO: Iona Studio Getty Images/istockphoto
A. G.
 13. 6. 2026 | 06:00
3:27
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Mesec oziroma Luna, najhitreje gibajoče se nebesno telo v astrologiji, je vstopila v znamenje Bika, kjer se ji je pridružil tudi Mars. Po astroloških razlagah portala Astrolife ta kombinacija ustvarja močno zemeljsko energijo, ki spodbuja stabilnost, potrpežljivost in osredotočenost na materialno varnost. Največ koristi naj bi od tega prehoda imeli pripadniki znamenj Bika, Device in Kozoroga. Luna v Biku velja za položaj, v katerem se čustva izražajo predvsem skozi dejanja in ne skozi velike besede. Ljudje v tem obdobju bolj cenijo zanesljivost, predanost in občutek varnosti v odnosih. Namesto tveganj in hitrih sprememb se nagibajo k preverjenim rešitvam in dolgoročnim načrtom.

Po astroloških interpretacijah se v času Lune v Biku krepi želja po udobju, kakovostni hrani, stiku z naravo ter vseh oblikah užitkov, ki prebujajo čute in ustvarjajo občutek zadovoljstva. Čustveno ravnovesje je lažje doseči z umirjenim življenjskim ritmom, sprostitvijo in preprostimi vsakodnevnimi radostmi. Vendar pa ta energija prinaša tudi manj zaželeno lastnost – trmo. Ko se pojavi potreba po spremembi ali prilagajanju, lahko posamezniki težje popustijo in vztrajajo pri svojem stališču.

Luna v svojem najboljšem položaju

V astrologiji velja Luna v Biku za eksaltirano, kar pomeni, da lahko v tem znamenju izrazi svoje najboljše lastnosti. Tak položaj poudarja potrpežljivost, zvestobo, vztrajnost in sposobnost ohranjanja mirne glave tudi v zahtevnejših okoliščinah. Astrološki strokovnjaki poudarjajo, da je to eden ugodnejših položajev za urejanje finančnih zadev. Bik je namreč znamenje, povezano z denarjem, materialnimi dobrinami, premoženjem in občutkom varnosti. Zato je obdobje primerno za načrtovanje prihrankov, naložb, večjih nakupov ali urejanje osebnih financ.

Kdo bo imel največ koristi?

Bik

Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto
Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji. FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto

Za Bike se začenja obdobje, v katerem bodo lažje uresničili svoje cilje in izboljšali finančni položaj. Možni so dodatni prihodki, uspešni poslovni dogovori ali priložnosti za napredovanje. Pomembno bo, da zaupajo svoji intuiciji in ostanejo dosledni pri zastavljenih načrtih.

Devica

Ugoden čas je za urejanje pogodb. FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
Ugoden čas je za urejanje pogodb. FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

Device bodo imele koristi predvsem zaradi svoje organiziranosti in praktičnega pristopa. Lahko se jim odprejo nove poslovne možnosti, dodatni projekti ali nepričakovani finančni prilivi. Ugoden čas je za urejanje pogodb, pogajanja in dolgoročno načrtovanje.

Kozorog

To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih. FOTO: Iona Studio Getty Images/istockphoto
To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih. FOTO: Iona Studio Getty Images/istockphoto

Kozorogi bodo lažje unovčili svoje preteklo delo in trud. Obdobje je naklonjeno poslovnim odločitvam, investicijam in utrjevanju finančne stabilnosti. Potrpežljivost, ki je sicer ena njihovih glavnih vrlin, se bo lahko izkazala za ključ do uspeha.

Stabilnost pred tveganjem

Po ocenah astrologov je glavno sporočilo Lune v Biku preprosto: uspeh bodo prinesli premišljeni koraki, ne prenagljene odločitve. To je čas, ko se splača graditi na trdnih temeljih, poskrbeti za finančno varnost in uživati v sadovih že opravljenega dela.

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