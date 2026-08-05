Začetek avgusta prinaša kaos za dve nebesni znamenji

Medtem ko začetek avgusta marsikomu prinaša nov zagon, se bosta dve nebesni znamenji morali soočiti z nekoliko bolj napetim obdobjem. Nepričakovane spremembe načrtov, komunikacijski šumi in občutek, da se vse dogaja hkrati, bodo zaznamovali prve dni meseca.

Dvojčki boste imeli občutek, da ne zmorete opraviti vsega, kar ste si zadali. Obveznosti se bodo kopičile, spremembe v zadnjem trenutku pa vam bodo rušile urnik. Možni so tudi manjši nesporazumi, predvsem na delovnem mestu in v družinskem krogu. Najbolje boste prebrodili to obdobje, če ne boste poskušali nadzorovati prav vsake podrobnosti. Z nekaj fleksibilnosti in potrpežljivosti se boste izognili nepotrebnim prepirom.

Za škorpijone bo začetek avgusta čustveno zahtevnejši. Preseneti vas lahko odziv nekoga od bližnjih ali pa se bodo odprle teme, ki ste jih dolgo potiskali na stran. Zaradi tega boste bolj občutljivi in nagnjeni k impulzivnim odločitvam. Preden odreagirate v afektu, raje zadihajte in premislite. Iskren pogovor bo obrodil veliko boljše sadove kot trmoglavo vztrajanje pri svojem prav.

Kaos ni nujno nekaj slabega

Čeprav se prvi dnevi avgusta slišijo precej burno, prav takšna obdobja pogosto ustvarijo prostor za pozitivne spremembe. Ko se prah poleže, boste ugotovili, da so vas izzivi spodbudili k odločitvam, ki ste jih dolgo odlašali. Včasih je dovolj le upočasniti korak, ne sprejemati pomembnih odločitev v naglici in sprejeti dejstvo, da vseh stvari preprosto ni mogoče imeti pod nadzorom.