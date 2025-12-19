Zadnji mlaj v letu 2025 prinaša preobrat: za te astrološke znake se odpira novo poglavje

Zadnji mlaj leta 2025 velja za simbol svežega začetka – trenutek, ko lažje postavimo nove namere, naredimo križ čez stare navade in si jasno začrtamo, kaj želimo. Ker se mlaj zgodi v znamenju Strelca, bodo po razlagah astrologov portala Collective World v ospredju pogum, želja po širjenju obzorij in tisti notranji glas, ki nas vleče v spremembe. Energijo bodo na svoj način začutili vsi, a štirim astrološkim znakom naj bi to obdobje posebej močno odprlo vrata v novo življenjsko poglavje.

Strelec

Zdaj se vračate k sebi – brez olepševanja in brez izgovorov. Mlaj osvetli področje identitete in vas potisne k iskrenemu vprašanju: kdo ste danes in kdo želite postati jutri? Vaša narava vas žene naprej, v nove izzive in avanture, vendar vas vpliv retrogradnega Merkurja opozarja, da ni treba vsega začeti na vrat na nos. Namesto da bi takoj skočili v nov projekt ali veliko spremembo, si vzemite trenutek za notranji pregled. Že dolgo iščete svoj pravi »jaz« – zdaj se vprašajte, ali ste pripravljeni vložiti dovolj energije, da to vizijo tudi uresničite.

Dvojčka

Mlaj vam naravnost nastavi ogledalo odnosov. V ospredje stopi vprašanje: kaj si v resnici želite od ljudi okoli sebe, tako v prijateljstvih kot v ljubezni? Zdaj je čas, da odnose pogledate brez rožnatih očal in ocenite, kje stojite: kaj vas potiska naprej, kaj vas izčrpava in kaj potrebuje prenovo. Retrogradni Jupiter v vašem znamenju naj bi še okrepil željo po bolj varnih, stabilnih povezavah. Pazite le na past, da vsega ne obrnete proti sebi in se ne izgubljate v dvomih. To obdobje izkoristite za jasnost: povejte, kaj potrebujete, in se dogovorite, kako boste skupaj gradili bolj mirno prihodnost.

Ribi

Mlaj vam odpre vrata ambicije – a brez pravljic in izmikanja. Ključno vprašanje je preprosto: ste pripravljeni svoje sanje spremeniti v konkretne korake? V ospredju sta kariera in javna podoba, a retrogradni Merkur lahko prinese nekaj zmede, zamikov ali popravljanja načrtov. To pa še ne pomeni, da stojite. Pomeni, da morate bolje postaviti temelje. Čeprav vam načrtovanje ni vedno najljubše, je zdaj pravi čas, da si odkrito priznate, kaj vas drži nazaj, in si postavite jasne cilje. Saturn v vašem znamenju naj bi preizkušal potrpežljivost in delovno disciplino, a sporočilo je jasno: vi najbolje veste, koliko zmorete, in prav zdaj lahko to tudi pokažete.

Devica

V ospredju je varnost – tista prava, ne začasna. Mlaj osvetli področje doma in družine ter vas spodbudi, da ugotovite, kaj vam daje občutek trdnih tal pod nogami. Lahko se pojavi močan impulz po pospravljanju, preurejanju, reorganizaciji – kot da bi želeli z redom v prostoru utišati nemir v sebi. A retrogradni Merkur lahko zaplete še tako preproste opravke, zato si ne nalagajte preveč in ne pričakujte popolnosti. Pod vsem tem je globlja želja: notranji mir. To obdobje izkoristite, da se resno soočite s svojimi občutki, in si dovolite zaupati instinktu. Tudi če drugim ne bo jasno, zakaj vas nekaj pomirja, je pomembno, da deluje za vas.