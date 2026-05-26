Zakaj astrologi pravijo, da je ascendent pomembnejši od Sonca

Večina ljudi pozna svoje znamenje horoskopa po datumu rojstva, to je Sonce v astrološki karti. A astrologi poudarjajo, da je pomembnejši ascendent, znamenje, ki je vzhajalo na obzorju v trenutku rojstva. Sonce predstavlja naše bistvo, ego, notranjo identiteto in življenjsko energijo. Pove, kdo smo v svojem jedru, kaj nas žene in kako želimo sijati v svetu. Če ste npr. lev po Soncu, hrepenite po izražanju, priznanju in ustvarjalnosti.

Ascendent kaže, kako delujemo navzven. Gre za našo 'masko', prvi vtis, način obnašanja, telesno govorico in pristop do življenja. Zato ga mnogi vidijo kot ključnega. Ljudje nas namreč najprej spoznajo skozi ascendent, pozneje skozi Sonce. Nekdo je lahko po Soncu občutljivi rak, a z ascendentom v kozorogu deluje hladno, zadržano in strogo. Drugi je lahko po Soncu umirjen bik, a z ascendentom v dvojčkih deluje nemirno, zgovorno in radovedno. Ascendent vpliva tudi na razporeditev celotne astrološke karte in področja življenja, zato astrologi brez točne ure rojstva težko naredijo natančno analizo.