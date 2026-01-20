Zakaj nas pravi ljudje vedno najdejo

Vsi kdaj doživimo čuden trenutek, ko nas nekdo ustavi z enim samim stavkom, ki ima za nas globlji pomen. Kot da nam je usoda poslala človeka v pravem času. Prav to opisuje osmo spoznanje Celestinske prerokbe Jamesa Redfielda, znane duhovno-ezoterične zgodbe o spoznanjih, ki naj bi človeštvo vodila na višjo stopnjo zavedanja. Osmo spoznanje je morda eno najbolj neprijetnih, ker nam vzame izgovor, da smo v odnosih samo žrtve okoliščin. V osmem celestinskem spoznanju se učimo, da odgovori, ki jih iščemo, prihajajo skozi druge ljudi. Naključnih srečanj ni. Vsakega človeka srečamo na pravem koraku – če le hodimo dovolj budno, dovolj odprto. A tu se zgodi preobrat: ljudje, ki jih srečujemo, nimajo vedno dovolj energije in uvida, da bi nam takoj predali sporočilo, ki ga nosijo. Zato jim moramo pomagati, tako da jim pošljemo energijo. Ko nekoga pogledamo s spoštovanjem, ga res slišimo, mu damo prisotnost, se v njem nekaj prižge. Ta energija mu pomaga prepoznati resnico. In šele potem nam jo lahko preda.

Ko mi nekoga energijsko dvignemo, se tudi v nas nekaj postavi na višjo frekvenco. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Ampak osmo spoznanje nas tudi svari: naš razvoj se lahko zaustavi, če postanemo zasvojeni z drugim človekom. To se pogosto pokaže v ljubezni. Na začetku zaljubljenosti si nezavedno dajemo energijo, zato se počutimo lebdeče, evforično, skoraj omamljeno. Potem se ujamemo v past, ker začnemo pričakovati, da nam bo partner vedno dajal ta občutek živosti. Odklopimo se od širšega vira, od energije vesolja, in pritiskamo na človeka, dokler se njegov energijski pretok ne izčrpa. Ko energije ni več, se začnejo drame: nadzor, izsiljevanje, tekmovanje. Iluzija enosti se spremeni v bitko za premoč. Najostrejše opozorilo osmega spoznanja se začne pri otrocih. Nanje bi morali gledati kot na najvišje dosežke evolucije. Za razvoj potrebujejo našo energijo – pozornost, čas, iskrenost. Najhuje, kar jih lahko doleti, ni stroga meja, ampak to, da jim energijo črpamo, ko jih popravljamo z jezo in sprožamo drame nadzora. Če jim odrasli brezpogojno dajemo energijo, jih vključujemo v pogovor (še posebno, ko govorimo o njih) in resno odgovarjamo na vprašanja, otrok ne bo imel potrebe po maskah. Resnico se da povedati na otrokovi ravni, samo potruditi se moramo.

Osmo spoznanje gre še dlje: odrasli se lahko zares osredotoči na le enega otroka hkrati. Ko je otrok več kot odraslih, se odrasli izčrpajo, otroci začnejo tekmovati za čas – in rivalstvo med sorojenci postane veliko večji problem, kot si radi priznamo. Zato se učimo drugačnega pojma družine: energije otroku ne dajejo nujno samo starši. Včasih je celo bolje, da je vir širši – da otrok začuti, da ga nosi skupnost. Naš odnos do drugih določa, kako hitro rastemo. Največ, kar lahko naredimo zase, je to, da drugim dajemo energijo. Ker ko mi nekoga dvignemo, se tudi v nas nekaj postavi na višjo frekvenco. Vprašanje je le: bomo ob naslednjem 'naključnem' srečanju hiteli mimo – ali se bomo ustavili in prepoznali sporočilo, ki čaka na nas?