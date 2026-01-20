  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNOST

Zakaj nas pravi ljudje vedno najdejo

Naš odnos do drugih določa, kako hitro rastemo.
Celestinska prerokba se odvija v Peruju. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Celestinska prerokba se odvija v Peruju. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
M. B. Z.
 20. 1. 2026 | 07:12
A+A-

Vsi kdaj doživimo čuden trenutek, ko nas nekdo ustavi z enim samim stavkom, ki ima za nas globlji pomen. Kot da nam je usoda poslala človeka v pravem času. Prav to opisuje osmo spoznanje Celestinske prerokbe Jamesa Redfielda, znane duhovno-ezoterične zgodbe o spoznanjih, ki naj bi človeštvo vodila na višjo stopnjo zavedanja. Osmo spoznanje je morda eno najbolj neprijetnih, ker nam vzame izgovor, da smo v odnosih samo žrtve okoliščin. V osmem celestinskem spoznanju se učimo, da odgovori, ki jih iščemo, prihajajo skozi druge ljudi. Naključnih srečanj ni. Vsakega človeka srečamo na pravem koraku – če le hodimo dovolj budno, dovolj odprto. A tu se zgodi preobrat: ljudje, ki jih srečujemo, nimajo vedno dovolj energije in uvida, da bi nam takoj predali sporočilo, ki ga nosijo. Zato jim moramo pomagati, tako da jim pošljemo energijo. Ko nekoga pogledamo s spoštovanjem, ga res slišimo, mu damo prisotnost, se v njem nekaj prižge. Ta energija mu pomaga prepoznati resnico. In šele potem nam jo lahko preda.

Ko mi nekoga energijsko dvignemo, se tudi v nas nekaj postavi na višjo frekvenco. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Ko mi nekoga energijsko dvignemo, se tudi v nas nekaj postavi na višjo frekvenco. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Ampak osmo spoznanje nas tudi svari: naš razvoj se lahko zaustavi, če postanemo zasvojeni z drugim človekom. To se pogosto pokaže v ljubezni. Na začetku zaljubljenosti si nezavedno dajemo energijo, zato se počutimo lebdeče, evforično, skoraj omamljeno. Potem se ujamemo v past, ker začnemo pričakovati, da nam bo partner vedno dajal ta občutek živosti. Odklopimo se od širšega vira, od energije vesolja, in pritiskamo na človeka, dokler se njegov energijski pretok ne izčrpa. Ko energije ni več, se začnejo drame: nadzor, izsiljevanje, tekmovanje. Iluzija enosti se spremeni v bitko za premoč. Najostrejše opozorilo osmega spoznanja se začne pri otrocih. Nanje bi morali gledati kot na najvišje dosežke evolucije. Za razvoj potrebujejo našo energijo – pozornost, čas, iskrenost. Najhuje, kar jih lahko doleti, ni stroga meja, ampak to, da jim energijo črpamo, ko jih popravljamo z jezo in sprožamo drame nadzora. Če jim odrasli brezpogojno dajemo energijo, jih vključujemo v pogovor (še posebno, ko govorimo o njih) in resno odgovarjamo na vprašanja, otrok ne bo imel potrebe po maskah. Resnico se da povedati na otrokovi ravni, samo potruditi se moramo.

Osmo spoznanje gre še dlje: odrasli se lahko zares osredotoči na le enega otroka hkrati. Ko je otrok več kot odraslih, se odrasli izčrpajo, otroci začnejo tekmovati za čas – in rivalstvo med sorojenci postane veliko večji problem, kot si radi priznamo. Zato se učimo drugačnega pojma družine: energije otroku ne dajejo nujno samo starši. Včasih je celo bolje, da je vir širši – da otrok začuti, da ga nosi skupnost. Naš odnos do drugih določa, kako hitro rastemo. Največ, kar lahko naredimo zase, je to, da drugim dajemo energijo. Ker ko mi nekoga dvignemo, se tudi v nas nekaj postavi na višjo frekvenco. Vprašanje je le: bomo ob naslednjem 'naključnem' srečanju hiteli mimo – ali se bomo ustavili in prepoznali sporočilo, ki čaka na nas?

Več iz teme

duhovnostCelestinska prerokbaprivlačnostenergija
ZADNJE NOVICE
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
20. 1. 2026 | 07:56
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma

K temu je precej pripomogla novela zakona.
20. 1. 2026 | 07:50
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43
07:35
Šport  |  Športni trači
KONTROVERZNI GLASBENIK

EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije.
20. 1. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki