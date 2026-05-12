Zakaj nekateri ne čutijo astroloških vplivov, to je lahko razlog

Nekateri komaj čakajo, da se premakne Saturn, Venera ali Mars, saj spremembe začutijo. Drugi zamahnejo z roko. Tranziti? Progresije? Lunacije? Kot da se ni zgodilo nič. Ali to res pomeni, da astrologija pri njih ne deluje? Ne nujno. Nebesni premiki se kažejo različno. Nekateri jih doživijo dramatično, drugi tiho, tretji pozneje ugotovijo, da se je nekaj premaknilo. Astrološki tranziti opisujejo gibanje planetov po nebu v odnosu do naše rojstne karte. Progresije so bolj subtilne. Govorijo o notranjem razvoju, zorenju, premikih v duši in zavesti. Zato ni čudno, da jih vsi ne čutimo enako.

Nekateri so po naravi bolj občutljivi. Hitro zaznajo spremembe v razpoloženju, odnosih, telesu in okolju. Drugi delujejo racionalno, prizemljeno ali zaprto. Pri njih se lahko dogaja veliko, a tega ne bodo povezali z notranjim premikom. Veliko je odvisno od rojstne karte. Če ima kdo močno poudarjene vodne znake, Luno, Neptun ali 12. hišo, bo bolj dovzeten in lahko že ob manjšem tranzitu začuti nemir, slutnje ali čustveni val. Če imamo poudarjeno zemljo, močnega Saturna ali zelo praktično naravo, pa spremembe zaznamo, ko se pokažejo v konkretnih dogodkih.

Astroloških vplivov ne čutimo vsi enako. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Pri tranzitih ne pričakujmo vedno velikega poka

Pri tranzitih ne pričakujmo vedno velikega poka. Mars prinese napetost, ki se kaže kot utrujenost, razdražljivost, prepir. Venera odpre temo odnosov, a ne nujno kot novo ljubezen. Saturn prinese občutek teže, odgovornosti in streznitve, ne vedno zunanje katastrofe. Zato kdo sprva misli, da ni nič čutil, a ugotovi, da je tedaj zamenjal odnos do dela, postavil mejo partnerju, končal staro prijateljstvo ali začel drugače gledati nase. Progresije so nežnejše. Spominjajo na počasno menjavo letnega časa. Ugotovimo, da nas ne zanimajo več iste stvari, ne privlačijo več isti ljudje, da smo nekaj prerasli. Razlog je lahko tudi, da nismo pozorni. Če ne opazujemo svojih občutkov, odzivov in ponavljajočih se tem, bomo težko zaznali subtilne astrološke premike. Ali pa se pred čustvi zapremo. Ne, ker bi bili hladni, ampak ker smo se tako naučili preživeti. Tako tranzita, ki pritisne na te točke, ne prepoznamo takoj. Lahko se pokaže skozi telo, utrujenost, nespečnost ali nemir, a tega ne povežemo z notranjim dogajanjem.

Če nekdo pričakuje, da bo vsak pomemben tranzit prinesel dramatičen razhod, selitev, novo ljubezen ali življenjski preobrat, bo spregledal manjše, a pomembne premike. Običajno bolj čutimo tranzite, ki se dotaknejo Sonca, Lune, ascendenta, vladarja horoskopa ali osebnih planetov. Če planet potuje po delu karte, ki ni močno poudarjen, se zdi njegov vpliv oddaljen. Tudi natančnost je pomembna. Tranzit, ki je še daleč od eksaktnosti, je lahko komaj zaznaven. Ko se približa rojstnemu planetu ali osi karte, se okrepi. Pri počasnih planetih se ta proces vleče mesece, včasih leta. Zato ga pogosto ne doživimo kot en sam dogodek, ampak dolgo obdobje spremembe.

Progresirana Luna spreminja čustveno ozračje, a tega ne čutimo nujno vsak dan. Bolj opazimo, da smo v nekem obdobju bolj družabni, zaprti, delavni ali občutljivi.