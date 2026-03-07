Zakaj ni dobro, da živimo na avtopilotu? To razkriva strokovnjak

Anthony de Mello je bil indijski jezuit, duhovnik, psihoterapevt in pisatelj, ki je zaslovel po preprostih, a prodornih razmišljanjih o zavestnem življenju. Njegovo osrednje sporočilo je bilo, da večina ljudi živi nezavedno – kot da bi bili na avtopilotu. Vodijo nas navade, strahovi in pričakovanja okolice, zato pogosto sploh ne opazimo, kako živimo. De Mello je verjel, da je prvi korak do notranje svobode preprosto prebujenje: postati pozoren opazovalec svojih misli, čustev in reakcij.

Poudarjal je, da sreče ne izgubimo zaradi zunanjih okoliščin, temveč zaradi navezanosti. Navežemo se na predstave o tem, kakšni bi morali biti mi, kakšni bi morali biti drugi in kako bi se moralo življenje odvijati. Ko se realnost s tem ne ujema, pride razočaranje.

Po njegovem je rešitev v zavedanju. Ko začnemo sebe opazovati brez obsojanja in iluzij, počasi spoznamo, kaj je res naše in kaj smo prevzeli od drugih. Poudarjal je, da se prava svoboda začne, ko začnemo opazovati sebe brez obsojanja. Ko vidimo svoje strahove, želje in navade takšne, kot so. S tem se počasi osvobodimo iluzij in začnemo živeti bolj pristno.

Njegovo sporočilo ni bilo zapleteno: bodimo budni. Ko postanemo resnično pozorni na življenje okoli sebe in v sebi, se začnejo spremembe dogajati skoraj same od sebe. Takrat ne živimo več po tujih pričakovanjih, ampak iz lastne notranje svobode.