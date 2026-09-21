Zakaj potrebujemo več samote?

Obstajajo obdobja, ko nam druženje, hrup in nenehna dosegljivost začnejo jemati več energije, kot nam je dajejo. Takrat si želimo več časa zase, manj pogovorov in več miru. To še ne pomeni, da zavračamo ljudi. Morda samo potrebujemo prostor, da predelamo vse, kar se je nabralo v nas.

V duhovnih tradicijah ima umik posebno mesto. Menihi, puščavniki, jogiji in različni mistiki so samoto uporabljali kot način poglabljanja vase. Tudi danes nam ni treba oditi v samostan ali v gore. Že nekaj ur brez telefona, pogovorov in zunanjih zahtev lahko spremeni naš notranji ritem.

Psihološko nam samota pomaga ločiti lastne misli od pričakovanj okolice. Ko nismo ves čas izpostavljeni mnenjem drugih, laže opazimo, kaj si želimo mi. Pokažejo se lahko tudi občutki, ki smo jih v vsakdanjem tempu potiskali vstran.

Pomembno pa je razlikovati med zdravo potrebo po miru in dolgotrajnim umikanjem zaradi stiske. Samota nas običajno napolni. Če nas prazni, je vredno pogledati nekoliko globlje. Tišina nam lahko pokaže marsikaj, vendar moramo biti pripravljeni poslušati.