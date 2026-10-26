Zakaj se nam življenje ponavlja: skrivnost severnega in južnega vozla

Zakaj se nam določene življenjske situacije vedno znova ponavljajo? In zakaj nas nekatere stvari privlačijo, čeprav se jih bojimo? V astrologiji odgovore na takšna vprašanja iščemo tudi v severnem in južnem luninem vozlu.

Lunina vozla sta dve nasprotni točki, kjer Lunina tirnica seka ravnino Zemljinega kroženja okoli Sonca. V astrologiji jima pripisujejo poseben pomen. Južni lunin vozel simbolizira naše prirojene sposobnosti, ustaljene navade in vzorce, ki se jih težko osvobodimo. V karmični astrologiji ga povezujemo tudi s preteklimi življenji. Predstavlja tisto, kar nam je domače, vendar nas lahko zadržuje pri osebni rasti. Severni lunin vozel naj bi razkrival smer našega razvoja, življenjske izzive in lastnosti, ki jih moramo šele razviti.

Pomembno je tudi, v katerem astrološkem znamenju ležita. Severni vozel v ovnu denimo simbolizira samostojnost in pogum, v tehtnici sodelovanje in odnose. Vozla sta vedno v nasprotnih znamenjih. Če imamo severnega v ovnu, je južni v tehtnici.