Zakaj se prilepijo naporni ljudje

Vsi imamo dneve, ko nam energija pade. Ko smo utrujeni, izpraznjeni, razočarani ali preobremenjeni. Takrat se zgodi nekaj, kar vsi poznamo: kot da bi nas našli napačni ljudje. Tisti, ki zahtevajo, jemljejo, črpajo. In ne samo ljudje - tudi temne, težke energije se začnejo lepiti na nas kot megla, ki se je ne moremo otresti.

To ni naključje. Ko nam vibracija pade, se naš energijski ščit stanjša. Postanemo bolj dovzetni za tuje občutke, misli in nemir. In ker energija vedno išče podobno energijo, se na nas pripne vse, kar vibrira nizko. Te naporne energije niso kazen – so opozorilo. Govorijo nam: »Ustavi se. Napolni se. Poskrbi zase.« Ko prezremo svoje meje, ko rinemo naprej brez posluha za telo, ko si ne damo počitka, se naše polje odpre. In takrat drugi hitro začutijo, da lahko vstopijo. Ko si vibracijo dvignemo, se zgodi ravno nasprotno. Težke energije nas ne najdejo več, ker nismo več na isti frekvenci. Kot radio, ki preklopi postajo – tisto, kar je bilo hrupno, izgine.

Kako poskrbimo za svojo energijo? Najprej se umaknemo vase. Ne bežimo, temveč se zberemo. Zapremo oči, položimo roke na srce ali trebuh in tri minute samo dihamo. Ko dihamo globoko, se naša energija zbere, kot da bi se razlita voda spet zlila v posodo. Nato prečistimo svoje polje. Lahko z vizualizacijo: predstavljamo si, da nas obdaja svetlobni mehurček, ki ga od znotraj napolni bela ali zlata svetloba. Vsak izdih naj odnese tuj nemir, vsak vdih naj povabi našo moč. Pomaga ritual za hitri dvig vibracije: topla prha, odhod v naravo, solna lučka, žajbelj, nežna glasba, tišina, še najbolj pa iskrenost do sebe – da si priznamo, kdaj smo utrujeni, ne moremo več in potrebujemo meje.

Ko skrbimo za svojo energijo, se odnos z zunanjim svetom popolnoma spremeni. Naporni ljudje nas ne najdejo več. Temne energije zdrsnejo mimo nas, kot da smo iz svetlobe. Naše polje postane jasno, močno in zaprto za to, kar ni naše. In ko se dvignemo vibracijsko, k nam začnejo prihajati ljudje miru, topline, lepote.