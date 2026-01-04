Zakaj se vam v življenju ves čas ponavlja ista lekcija: skrivnost stelija v rojstni karti

Naša rojstna karta je zemljevid neba ob našem rojstvu, preplet planetov, hiš in znamenj, ki skupaj sestavijo našo energijo. In če nas neka tema v življenju kar naprej vleče, če naša določena lastnost preglasi vse druge, imamo lahko v karti stelij. Stelij pomeni, da se v enem znamenju ali astrološki hiši zberejo trije planeti ali več. Če sta med njimi tudi Sonce ali Luna, nekateri astrologi govorijo celo o štirih telesih, da je vpliv res izrazit. To je, kot da se več glasov vesolja združi v en sam zbor – in ta zbor v našem življenju odmeva glasneje kot ostalo.

Mi to občutimo kot intenzivno energijo: določene naše lastnosti postanejo zelo izrazite, nekatere življenjske okoliščine se vrtijo okoli ene glavne lekcije. Lahko smo neverjetno tekmovalni, neskončno ustvarjalni, pretirano občutljivi ali zadržani – in tega ne moremo izklopiti, ker prihaja iz jedra naše karte. Stelij pogosto pomeni tudi, da naš Sončev znak ni nujno najbolj dominanten, kot bi pričakovali. Lahko smo po Soncu kozorog, a če imamo Luno, Venero in Mars v raku, nas rakova energija močno obarva – v čustvih, odnosih, odzivih, potrebah. Kako se stelij pokaže, je odvisno od tega, v kateri hiši je in kateri planeti sodelujejo v njem. Vsak planet upravlja drug del življenja: komunikacijo, ljubezen, pogon, meje, srečo, rast. Zato stelij ni etiketa, ampak ključ – pove, kje se v nas nabira največ moči in kje je naš notranji magnet.

Je stelij redek? Ni ga v vsaki karti, a tudi ni eksotika. Počasni planeti, kot sta Jupiter in Saturn, se lahko več let zadržujejo blizu, Merkur in Venera pa sta pogosto v istem znamenju kot Sonce. Zato ni nemogoče, da imamo vsaj en stelij. Če želimo izvedeti, ali ga imamo, potrebujemo rojstno karto: točen datum, kraj in uro rojstva. Ko jo pogledamo, poiščemo tri ali več planetov v istem znamenju. In potem se pokaže, kje imamo največ energije. Ko to vemo, laže krmarimo skozi svoj svet.