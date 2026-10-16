Zakaj smo tako prepričani, da imamo prav, drugi pa se motijo

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»To je moja resnica!« Čarobni stavek, s katerim upravičujemo svoje odločitve, prepričanja in sodbe o drugih. Toda ali je naša resnica res resnica? Ali smo ujeti v svoj mali svet, iz katerega vidimo le delček veliko širše slike? Največja past je, da se svojih omejitev pogosto ne zavedamo. Zadnja leta poudarjamo, da imamo pravico do svoje resnice. Seveda imamo pravico do lastnega pogleda na svet. Vsak od nas ga doživlja skozi svoje izkušnje, čustva, vzgojo, znanje in prepričanja. A kar je za nas boleče, je za nekoga drugega lahko nepomembno. Težava nastane, ko svojo osebno izkušnjo razglasimo za edino pravilno razlago resničnosti. Ko pozabimo, da to, kar vidimo, še zdaleč ni vse, kar obstaja.
Svoje življenjske resnice presojamo na podlagi informacij, ki jih imamo, in pomenov, ki jim jih pripisujemo. Ne poznamo vseh okoliščin, ne vemo, kaj se dogaja v glavah drugih. Psihologija pozna pojav, imenovan potrditvena pristranskost. Pomeni, da pogosteje opazimo, iščemo in si zapomnimo informacije, ki potrjujejo naša obstoječa prepričanja, tiste, ki jim nasprotujejo, laže spregledamo. Tako lahko naš mehurček postaja vedno manjši, naše prepričanje, da imamo prav, močnejše.
Preden nekoga obsodimo, poskusimo razumeti njegovo zgodbo. In preden vztrajamo pri svojem, preverimo, ali imamo za svoje prepričanje dovolj dokazov. Ni nam treba sprejeti vsega, kar slišimo. A lahko se naučimo poslušati, ne da bi pripravljali odgovor, s katerim bomo dokazali svoj prav. Resnična širina se začne, ko si dovolimo izreči: »Morda se motim.«