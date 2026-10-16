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NAŠA RESNICA

Zakaj smo tako prepričani, da imamo prav, drugi pa se motijo

Največja past je, da se svojih omejitev pogosto ne zavedamo.
Preden nekoga obsodimo, poskusimo razumeti njegovo zgodbo. FOTO: Princigalli/Getty Images
Preden nekoga obsodimo, poskusimo razumeti njegovo zgodbo. FOTO: Princigalli/Getty Images
M. B. Z.
 16. 10. 2026 | 07:13
3:39
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»To je moja resnica!« Čarobni stavek, s katerim upravičujemo svoje odločitve, prepričanja in sodbe o drugih. Toda ali je naša resnica res resnica? Ali smo ujeti v svoj mali svet, iz katerega vidimo le delček veliko širše slike? Največja past je, da se svojih omejitev pogosto ne zavedamo. Zadnja leta poudarjamo, da imamo pravico do svoje resnice. Seveda imamo pravico do lastnega pogleda na svet. Vsak od nas ga doživlja skozi svoje izkušnje, čustva, vzgojo, znanje in prepričanja. A kar je za nas boleče, je za nekoga drugega lahko nepomembno. Težava nastane, ko svojo osebno izkušnjo razglasimo za edino pravilno razlago resničnosti. Ko pozabimo, da to, kar vidimo, še zdaleč ni vse, kar obstaja.

Svoje življenjske resnice presojamo na podlagi informacij, ki jih imamo, in pomenov, ki jim jih pripisujemo. Ne poznamo vseh okoliščin, ne vemo, kaj se dogaja v glavah drugih. Psihologija pozna pojav, imenovan potrditvena pristranskost. Pomeni, da pogosteje opazimo, iščemo in si zapomnimo informacije, ki potrjujejo naša obstoječa prepričanja, tiste, ki jim nasprotujejo, laže spregledamo. Tako lahko naš mehurček postaja vedno manjši, naše prepričanje, da imamo prav, močnejše.

Naši občutki so resnični, razlaga, ki jim jo pripišemo, pa ni nujno pravilna. FOTO: Xixinxing/Getty Images
Naši občutki so resnični, razlaga, ki jim jo pripišemo, pa ni nujno pravilna. FOTO: Xixinxing/Getty Images
Največ škode naredimo, ko začnemo svojo resnico vsiljevati drugim. Prepričani, da razumemo položaj, delimo nasvete, kritiziramo odločitve in obsojamo ljudi, katerih zgodb ne poznamo. Svet radi presojamo s svojimi merili in pozabljamo, da nimamo vsi enakih izhodišč, izkušenj in sposobnosti. Zanimivo je, da pogosto prav pri stvareh, ki jih najmanj poznamo, najhitreje oblikujemo trdna stališča. Ko se v neko področje zares poglobimo, pa odkrijemo toliko novih vprašanj, da postanemo previdnejši pri svojih sodbah. Zato spreminjanje mnenja ni nujno znak šibkosti ali neodločnosti. Lahko je dokaz, da smo se pripravljeni učiti, sprejemati nove informacije in preseči omejitve nekdanjega razmišljanja. Pomembno je tudi, da razlikujemo med občutki, razlagami in dejstvi. Naši občutki so resnični, toda razlaga, ki jim jo pripišemo, ni nujno pravilna. Če imamo občutek, da nas nekdo namenoma ignorira, to ne pomeni, da nas res ignorira. Morda ima težave, o katerih ne vemo ničesar. Prav tako ne moremo trditi, da ima vsak svojo resnico o vsem. Dejstva niso odvisna od tega, kako močno vanje verjamemo. Lahko imamo različne poglede na isti dogodek, a to še ne pomeni, da so vse naše trditve enako pravilne. To ne pomeni, da se moramo odpovedati svojim prepričanjem ali ves čas dvomiti o sebi. Pomeni le, da lahko svojemu pogledu zaupamo, ne da bi ga razglasili za edinega mogočega.

Preden nekoga obsodimo, poskusimo razumeti njegovo zgodbo. In preden vztrajamo pri svojem, preverimo, ali imamo za svoje prepričanje dovolj dokazov. Ni nam treba sprejeti vsega, kar slišimo. A lahko se naučimo poslušati, ne da bi pripravljali odgovor, s katerim bomo dokazali svoj prav. Resnična širina se začne, ko si dovolimo izreči: »Morda se motim.«

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