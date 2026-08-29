Zaščitimo svojo energijo

Če smo občutljivi za razpoloženje drugih, hitro začutimo, ko je nekdo žalosten, jezen ali v stiski. Toda sočutje ne pomeni, da moramo vse, kar čutimo okoli sebe, tudi prevzeti nase. Prav sposobnost razlikovanja med našimi občutki in občutki drugih je eden pomembnejših načinov notranje zaščite.

Svojo energijo varujemo predvsem z mejami. Naučimo se prepoznati trenutek, ko dajemo več, kot zmoremo, ko poslušamo čez svoje meje ali ostajamo v prostoru, ki nas izčrpava. Takrat se lahko umaknemo brez občutka krivde.

Pomagajo nam tudi preprosti rituali: nekaj minut tišine, zavestno dihanje, sprehod v naravi, prhanje z namero, da spustimo napetost dneva, vizualizacija svetlobe okoli svojega telesa. Pomembnejša od tehnike je namera.

Zaščititi svojo energijo ne pomeni, da postanemo hladni. Nasprotno: ko ne dovolimo, da nas čustva drugih preplavijo, lahko ostanemo odprti in sočutni. Srce ostane mehko, meje jasne.