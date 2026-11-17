Ko smo v družbi napornih ljudi, poslušamo njihove težave ali se znajdemo v neprijetnem okolju, se lahko počutimo izčrpane, nemirne in brez energije. Pogosto pomislimo, da se moramo zaščititi pred negativnimi vplivi drugih. Toda duhovni učitelji opozarjajo, da pri tem preskočimo najpomembnejši korak – skrb za lastno energijo. Po njihovem prepričanju lahko stres, skrbi, preobremenjenost in nenehno prilagajanje drugim oslabijo naše energijsko polje oziroma avro. Že če smo izčrpani, nas lahko dodatni poskusi energijske zaščite še bolj obremenijo. Zato najprej poskrbimo za svojo energijsko higieno.

Prvi korak je energijsko čiščenje. Tako kot vsak dan skrbimo za telesno higieno, naj bi redno odstranjevali tudi nakopičena neprijetna čustva in vplive okolice. Sledi prizemljitev, s katero pozornost vrnemo v telo, se umirimo in znova povežemo s seboj. Tretji korak je obnavljanje in krepitev energije. Ko se počutimo notranje močne in uravnotežene, naj bi naše energijsko polje delovalo kot naravna zaščita. Še vedno zaznavamo razpoloženje drugih, vendar nam ni treba prevzemati njihovih čustvenih bremen. Šele nato pride na vrsto dodatna energijska zaščita. Zanjo ne potrebujemo zapletenih obredov. Pomembneje je, da vsak dan namenimo nekaj minut čiščenju, prizemljevanju in krepitvi svoje energije.