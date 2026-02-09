  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zato v času mrkov ne rinemo naprej, ampak le opazujemo

Učijo nas, da se življenje premika naprej. Odločimo se, ali bomo šli z njim zavestno ali na silo.
Sončni mrk nas čaka 17. 2., lunin pa 3. 3. FOTO: Pitris/Getty Images
Sončni mrk nas čaka 17. 2., lunin pa 3. 3. FOTO: Pitris/Getty Images
 9. 2. 2026 | 23:01
1:50


Ko pridejo mrki, se življenje obrne na glasnejšo frekvenco. Kar smo potiskali v ozadje, pride na plan. Kar je bilo nejasno, se razkrije. Mrki v astrologiji veljajo za močne prelomnice: prinesejo zaključke, nenadne uvide, spremembe smeri in občutek, da nas nekaj potiska iz cone udobja. Premaknejo nas tja, kjer smo bolj živi.

Mrk deluje kot pospeševalnik usode. Lahko zapre vrata, za katera smo se držali iz navade, in odpre nova, ki jih nismo pričakovali. Zato v času mrkov ne rinemo naprej, ampak opazujemo, ker se pokaže resnica. Če smo iskreni, pogosto že dolgo čutimo, kaj prihaja – mrk samo prižge luč. Nanje se pripravimo tako, da umirimo tempo. V dneh okoli mrka si ne nalagamo pomembnih odločitev. Zapišemo si, kaj se nam ponavlja: iste teme, strahovi, ljudje. To je namig, kje se dogaja preobrat.

Poskrbimo za telo z več spanja, vode, manj kofeina in prepirov. Mrki prinašajo živčnost, zato pazimo na besede. Naredimo prostor zase: za sprehod, kopel, tišino, dihanje. Na dan mrka prižgemo svečo in rečemo: »Pripravljen sem spustiti, kar je preživeto, in sprejeti, kar je res.« Prosimo za jasnost. Potem pustimo, da se stvari pokažejo. Mrk ne prinese vedno takojšnjega odgovora – prinese pa smer.

