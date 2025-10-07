Zavest lahko spreminja svet in človek je lahko sam svoj kreator

Grigorij Grabovoj​ je znanstvenik in raziskovalec, ki je diplomiral iz matematike in mehanike. Znan je po svoji neverjetni sposobnosti za zdravljenje bolnih oseb (tudi na daljavo), reševanju tehnoloških problemov, daljinskem gledanju, jasnovidnosti, pretvorbi informacij, materializaciji in dematerializaciji, teleportaciji. Njegove neverjetne sposobnosti presegajo možnosti našega razumevanja in človeških sposobnosti. Pravijo, da se poleg tega lahko poveže s preteklostjo katere koli osebe in napoveduje prihodnost, potrese. Sposoben je na daljavo nadzorovati ne samo ljudi, temveč tudi tehnične okvare avtomobilov, letal in drugih mehanskih sistemov.

Je član ruske akademije znanosti, doktor znanosti, filozofije in tehničnih znanosti. Nova tehnologija zavedanja, ki jo je razvil, potrjuje, da je s koncentracijo na določene kombinacije števil mogoče pomagati ozdraviti mnoge bolezni in stanja. Grabovoj poudarja, da je človeška zavest sposobna odsevati realnost skozi zaznavo in občutek ter je lahko sama kreativna substanca, skozi katero je človeško bitje lahko sam svoj kreator.

Vesolje je zapleten informacijski sistem. FOTO: Murat4art/Getty Images

Osnova njegovega učenja je božanska kreacija vesolja. Po njem je bog osnovni vir in bistvo vsega, predstavlja čustva, kot so veselje, svetloba in ljubezen kot osnova za kreiranje vesolja. Samo pravilno razumevanje sveta s poudarkom na veselju, svetlobi in ljubezni nam bo omogočilo srečno življenje. Duhovna rast zavesti je prava pot k Bogu in poznavanju njegove kreacije. Za nekoga, ki je sposoben doseči višjo raven zavesti, je resnica odprta. Božja zavest določa vso našo eksistenco na tem svetu. Naša zavest predstavlja veliko kreativno moč. Skoznjo lahko potekajo kreativni in nadzorni procesi v fizičnem telesu, kjer naša duša igra vlogo nadzornika. Duša je zmožna obnavljati in zdraviti na celični ravni. Vesolje je zapleten informacijski sistem. Vse na tem svetu šteje za informacijske objekte. Informacija igra pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Vse na svetu je povezano prek informacijskih kanalov. S spreminjanjem teh povezav lahko celostno spremenimo svetovni sistem.

Grabovoj je odkril kontrolni mehanizem in tehnologije, ki se lahko direktno uporabijo za vplivanje na globalni sistem informacij. Zavest in občutki so orodje za spreminjanje informacije. Sklepal je, da se pod določenimi pogoji lahko ena vrsta informacije pretvori v drugi tip: z vplivanjem na informacijo z zavestjo in občutki se lahko tvori druga oblika informacije. Kontrola informacije pa omogoča upravljanje dogodkov. Vse to nam pride prav, tudi če želimo spremeniti kar koli v telesu ali v svojem življenju, kar koli odstraniti ali ustvariti.