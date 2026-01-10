  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Zaživimo holistično, nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje

Noč naj postane sveti prostor.
Nekateri dnevi kličejo po miru, drugi po gibanju. Ko to spoštujemo, se nam začne vračati moč. FOTO: Miljan Živković/Getty Images
Nekateri dnevi kličejo po miru, drugi po gibanju. Ko to spoštujemo, se nam začne vračati moč. FOTO: Miljan Živković/Getty Images
M. B. Z.
 10. 1. 2026 | 15:15
2:49
A+A-

Včasih imamo občutek, da nas življenje požira. Hitimo, lovimo zdrave navade, preizkušamo nove metode, a na koncu smo še bolj razpeti na vse konce in kraje. Holistični slog življenja ni tekma in seznam opravil. Je tiho vračanje k sebi - k telesu, mislim in duhu, ki dihajo skupaj. Leto začnimo brez pritiska, z malimi koraki, ki jih zmoremo. Holistično pomeni, da se vidimo kot celoto. Ko nas boli hrbet, za to ni kriv samo stol. Ko nas stiska v prsih, ni samo stres. Naše stanje je preplet prehrane, spanja, živcev, čustev, odnosov, občutka smisla. Ko to sprejmemo, se začne nežna alkimija vsakdanjika.

Prvo pravilo celostnega življenjskega sloga je, naj noč postane sveti prostor. Lahko jemo popolno in telovadimo kot vojaki, a če ponoči ne počivamo, se vse sesuje. Zato zvečer zatemnimo luči, umirimo zvoke, odložimo zaslone. V prostoru naj bo topla, mehka svetloba – recimo solna lučka, ki prinaša občutek varnosti, difuzor z eteričnim oljem … Jutro naj bo ritual, ne panika. Dneva ne začnimo s kaosom. Stopimo na balkon, pustimo soncu, da se dotakne oči. Sledi kozarec vode z limono. Počasen razteg. Kratek sprehod. Postavimo si vprašanje: Kako se želim danes počutiti? Mirno? Stabilno? Živo? In to zapišemo, da se energijsko naravnamo na želeno stanje.

Nežno gibanje ni kazen

Jemo 'čisto', energijsko podprto hrano. Zavedamo se, da je živčni sistem naš notranji kompas. Ko nam srce razbija brez razloga, nas preplavi napetost, se spomnimo, da se lahko pomirimo z dihom – vdih 4 sekunde, zadržimo 4, izdih 4 sekunde, zadržimo 4. Ponovimo nekaj krogov, da telo razume, da ni nevarnosti. Še bolj nas prizemlji, če se za trenutek sezujemo in se dotaknemo zemlje. Nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje. Privoščimo si kopel s soljo in kapljico sivke. Nežno gibanje ni kazen – začnimo jogo, hojo, zaplešemo v kuhinji. In poslušajmo svoj ritem. Nekateri dnevi kličejo po miru, drugi po gibanju. Ko to spoštujemo, se nam začne vračati moč.

Več iz teme

telovadbaspanjehojazdravo življenjesprostitevvadbapočitekduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
16:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIV PRIMER

Grozljivka: Moški oskrunil pokopališče in ukradel več kot 100 človeških lobanj

Preiskava je razkrila srhljivo zbirko posmrtnih ostankov, osumljenca pa so prijeli med prenašanjem mumificiranih otroških okostij.
Kaja Grozina10. 1. 2026 | 16:22
16:15
Razno
NASVETI ZA DOM

Plastike ne segrevamo, uporabljamo tudi steklene posode za shranjevanje

Namesto iz plastenk pijemo iz steklenic; previdnost ne bo odveč pri ponvah s premazom proti prijemanju.
10. 1. 2026 | 16:15
15:27
Novice  |  Slovenija
OSANKARICA

Golob na Osankarici opozoril, da svet postaja vsak dan bolj nevaren, povedal je tudi več ostrih

Bil je slavnostni govornik na slovesnosti ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona.
10. 1. 2026 | 15:27
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Zaživimo holistično, nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje

Noč naj postane sveti prostor.
10. 1. 2026 | 15:15
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Joy Lotos, astrologinja: Leto 2026 bo zelo kaotično. Trump ruši sisteme, da se postavljajo novi (Suzy)

Vir moči in bogastva bodo ideje, pravi astrologinja.
10. 1. 2026 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
1,26 MILIGRAMA ALKOHOLA

Tako pijan je na pomurski avtocesti prevažal potnike

Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
10. 1. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki