Zaživimo holistično, nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje

Včasih imamo občutek, da nas življenje požira. Hitimo, lovimo zdrave navade, preizkušamo nove metode, a na koncu smo še bolj razpeti na vse konce in kraje. Holistični slog življenja ni tekma in seznam opravil. Je tiho vračanje k sebi - k telesu, mislim in duhu, ki dihajo skupaj. Leto začnimo brez pritiska, z malimi koraki, ki jih zmoremo. Holistično pomeni, da se vidimo kot celoto. Ko nas boli hrbet, za to ni kriv samo stol. Ko nas stiska v prsih, ni samo stres. Naše stanje je preplet prehrane, spanja, živcev, čustev, odnosov, občutka smisla. Ko to sprejmemo, se začne nežna alkimija vsakdanjika.

Prvo pravilo celostnega življenjskega sloga je, naj noč postane sveti prostor. Lahko jemo popolno in telovadimo kot vojaki, a če ponoči ne počivamo, se vse sesuje. Zato zvečer zatemnimo luči, umirimo zvoke, odložimo zaslone. V prostoru naj bo topla, mehka svetloba – recimo solna lučka, ki prinaša občutek varnosti, difuzor z eteričnim oljem … Jutro naj bo ritual, ne panika. Dneva ne začnimo s kaosom. Stopimo na balkon, pustimo soncu, da se dotakne oči. Sledi kozarec vode z limono. Počasen razteg. Kratek sprehod. Postavimo si vprašanje: Kako se želim danes počutiti? Mirno? Stabilno? Živo? In to zapišemo, da se energijsko naravnamo na želeno stanje.

Nežno gibanje ni kazen

Jemo 'čisto', energijsko podprto hrano. Zavedamo se, da je živčni sistem naš notranji kompas. Ko nam srce razbija brez razloga, nas preplavi napetost, se spomnimo, da se lahko pomirimo z dihom – vdih 4 sekunde, zadržimo 4, izdih 4 sekunde, zadržimo 4. Ponovimo nekaj krogov, da telo razume, da ni nevarnosti. Še bolj nas prizemlji, če se za trenutek sezujemo in se dotaknemo zemlje. Nega telesa naj bo ritual sprejemanja sebe, ne razkošje. Privoščimo si kopel s soljo in kapljico sivke. Nežno gibanje ni kazen – začnimo jogo, hojo, zaplešemo v kuhinji. In poslušajmo svoj ritem. Nekateri dnevi kličejo po miru, drugi po gibanju. Ko to spoštujemo, se nam začne vračati moč.