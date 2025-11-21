Z 21. 11. Sonce zapusti globine škorpijona in vstopi v ognjeno, svetlo znamenje strelca. Po tednih notranjih razčiščevanj, soočanj in čustvenih transformacij končno lahko zadihamo bolj svobodno, kot bi se po dolgem potapljanju dvignili na površje in prvič spet vdihnili svež zrak. Zdaj se začenja obdobje, ko se v nas prebujajo upanje, pogum in želja po širšem smislu.

Ko Sonce potuje po strelcu, se v nas prižge ogenj vizije. Začutimo, da življenje ni le niz nalog in obveznosti, temveč potovanje – raziskovanje sebe in sveta. Naša zavest se razširi, postanemo bolj odprti, radovedni, pripravljeni tvegati in verjeti, da nas življenje podpira.

Energija strelca je ognjena in navdihujoča. Uči nas, da vsak izziv nosi skriti blagoslov. Po intenzivnosti škorpijona, ki nas je učil poglabljanja, nas strelec zdaj vabi, da dvignemo pogled proti obzorju. Čas je, da zaupamo v svojo pot. V tem obdobju se laže odločamo, laže verjamemo vase in svoje sanje.

Vse je mogoče

To je mesec, ko se splača delati načrte za prihodnost, začeti nove projekte, potovati, učiti se in deliti znanje. Strelčevska energija podpira rast in širi obzorja – duhovno, umsko in fizično. Tudi če ne gremo nikamor daleč, lahko potujemo znotraj sebe, v svojem razmišljanju in pogledih.

Zdaj se zavedamo, da je vse mogoče, če verjamemo. Če se v zadnjih tednih nismo videli jasno, zdaj v nas posije nova luč – luč razumevanja, humorja in upanja. To je tudi čas hvaležnosti. Spomnimo se, kaj vse smo že preživeli, kako nas je vsaka preizkušnja naučila nekaj dragocenega. Namesto da bi iskali napake, iščimo priložnosti.

V naslednjih tednih nas bo Sonce v strelcu spomnilo, da življenje vedno teče naprej – svetlo, živo in polno smisla. Naj nas njegov ognjeni žarek vodi, da spet verjamemo in si upamo več. Kajti zdaj je čas, da razširimo krila.