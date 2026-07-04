Zdravljenje sončnega pleteža: ena največjih blokad je občutek pomanjkanja osebne moči

Ena največjih blokad je občutek pomanjkanja osebne moči. Imamo nešteto kariernih poti, med katerimi lahko izbiramo, izdelkov, ki jih lahko kupimo. A ta široka izbira je pogosto le iluzijo moči. Sčasoma se počutimo razočarane in apatične. Ko zdravimo solarni pleksus, lahko začutimo nov občutek osebne moči. To ne pomeni, da lahko nadziramo vsako situacijo, dobimo vse, kar si želimo, ali imamo moč nad drugimi. Gre za moč, ki zraste v nas. Odpornost, mir in povezanost.

Zdravljenje sončnega pleteža lahko na površje prinese težka čustva, saj je veliko ljudi odraščalo v okoljih, v katerih niso imeli moči. Tudi kot odrasli imamo pogosto manj moči, kot nas prepričujejo.

Znaki uravnovešenega sončnega pleteža so, da se počutite motivirane in imate smer, ste povezani s svojo intuicijo, se osredotočate na to, kar lahko nadzorujete, ne na tisto, česar ne morete, se zavedate svoje jeze, težav z nadzorom in potrebe po moči, svoje sence in notranjega otroka, v napetih situacijah čutite globlji mir. Človek z ozdravljeno čakro nima popolnega nadzora nad življenjem, vendar čuti globlji mir in sprejemanje stvari, ki jih ne more nadzorovati. Čuti, da ga vodi intuicija. Zdravljenje se ne zgodi čez noč. To je življenjska pot. Prišli bodo trenutki nemoči in blokad v predelu pleksusa in obdobja, ko boste znova prevzeli nadzor nad življenjem.

Sledimo intuiciji

A tudi v času nemoči lahko v sebi prebudimo vztrajnost. Stanje brez obsojanja lastne nemoči lahko to nemoč sčasoma preobrazi v moč. Včasih se bomo želeli močno osredotočiti na solarni pleksus, drugič se nam to ne bo zdelo tako pomembno. Sledimo intuiciji.