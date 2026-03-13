Ženska energija: moč nežnosti, intuicije in ustvarjalnosti

V zadnjih letih vse pogosteje slišimo izraz ženska energija. Kaj pravzaprav pomeni? Ezoterične tradicije pravijo, da v vsakem človeku obstajata dva pola - aktivna, prodorna energija in mehkejša, sprejemajoča energija. Slednjo pogosto imenujemo ženska energija. Ta ni povezana le s spolom, temveč tudi z načinom, kako doživljamo svet. Povezujejo jo z intuicijo, nežnostjo, ustvarjalnostjo, občutkom za odnose in sposobnostjo, da se ustavimo ter začutimo trenutek. Ko smo z njo povezane, naj bi laže slišale svoje občutke in prepoznale, kaj nas v resnici izpolnjuje.

Mnoge menijo, da smo jo v sodobnem svetu nekoliko potisnile na stran. Hitenje, nenehna storilnost in želja po dosežkih nas pogosto silijo v ritem, v katerem ni veliko prostora za tišino, občutke ali notranje ravnovesje. Tako lahko pozabimo na del sebe, ki želi ustvarjati, čutiti in biti.

Ko si dovolimo upočasniti, preživeti čas v naravi ali se posvetiti stvarem, ki nas veselijo, se ta energija pogosto znova prebudi. Takrat začutimo več miru, topline in povezanosti s seboj. Morda prav zato mnoge pravijo, da je prava moč ženske prav v tem – da zna prisluhniti sebi in svetu okoli sebe.