Ženske, rojene v teh treh astroloških znakih, so največje kraljice drame

So glasne in vedno iskrene. Njihov smeh je nalezljiv, njihov jok gane tudi najtrše srce, njihove jeze si nihče ne želi, njihove težave so težave vseh, ki so jim blizu.

Tukaj so trije astrološki znaki, katerih predstavnice upravičeno nosijo naziv kraljice drame. V nadaljevanju preverite, ali ste med njimi.

Levinja

Če obstaja znak, ki zna narediti sceno, a z odmerkom glamurja, je to levinja. Ne dramatizira zato, ker bi si želela pozornosti, ampak zato, ker mora biti življenje zanjo spektakularno.

Ničesar ne zna skrivati, ne ljubezni ne razočaranja. Levinja ne pozna povprečja, pri njej je vse burno, veličastno in opazno.

FOTO: Roman Kosolapov/Gettyimages

Škorpijonka

Pri njej površnosti ni. Vse doživlja intenzivno. Ko ljubi, se povsem preda, ko je prizadeta, to po svoje pokaže.

Njena drama ni plitva, je pravi potres. Ko reče, da ni nič, je v resnici vse. Čeprav so njeni odzivi včasih pretirani, so vedno iskreni.

FOTO: Nina Malyna/Gettyimages

Rakica

Rakice so čustveno središče vsake družbe. Če je treba jokati, jočejo prve. Če je treba objeti, že imajo razprte roke. Njihova drama ni teatralna, ampak nežna in srčna.

Rakica zna tudi najmanjši trenutek spremeniti v filmski prizor, a ne zato, ker bi želela pozornost, temveč zato, ker iskreno kaže vse, kar čuti.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Z njo ni nikoli dolgčas: en dan je ranljiva princesa, drug dan neomajna junakinja, piše zadovoljna.hr.