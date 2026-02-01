Žepi jim bodo pretesni: februarja ta dva astrološka znaka privlačita denar kot magnet

Za bika in raka bo februar očitno sanjski mesec. Ta dva astrološka znaka že od samega začetka meseca dobesedno privlačita denar kot magnet, priložnosti za resen zaslužek pa se jima odpirajo tam, kjer sta jih najmanj pričakovala. Pozabite na pomanjkanje denarja in zategovanje pasu, zvezde so vam namenile obdobje obilja, v katerem boste končno zakrpali vse stare luknje in začeli živeti tako, kot si zaslužite.

Bik – cen ne gleda več

Biki slovijo po tem, da imajo radi varnost, a februar jim prinaša veliko več kot zgolj stabilnost. Zvezde so se razporedile tako, da bodo pripadniki tega znaka prejemali ponudbe, ki jih ni mogoče zavrniti.

Naj gre za povišico, na katero so dolgo čakali, nenaden dobitek ali poslovni predlog, ki zveni predobro, da bi bil resničen – biki februarja preprosto privlačijo denar, kjer koli se pojavijo. Vse skrbi glede stroškov, ki so vas mučile, zdaj postajajo preteklost. Končno boste lahko zadihali in se razvajali z nečim, kar ste dolgo odlagali.

Rak – od skrbi do popolnega obilja

Za rake februar pomeni konec neprespanih noči zaradi položnic in starih dolgov. Ste znak, ki vedno skrbi za druge, zdaj pa je usoda sklenila, da bo poskrbela za vas. Vaša intuicija vas bo zanesljivo vodila k pravim ljudem, rezultat pa bo takšen, da bodo vaši žepi kmalu pretesni. Raki v tem obdobju privlačijo denar prek družinskih poslov ali nepričakovanih dobitkov, na katere so že skoraj pozabili. Mir, ki s tem denarjem vstopa v vaš dom, je neprecenljiv. Končno boste občutili, kaj pomeni življenje brez cmoka v želodcu.