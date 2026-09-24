Žetvena polna luna: sreča za tri astrološke znake

Septembrska polna luna, ki bo nastopila 26. septembra, je po tradicionalnem poimenovanju znana kot žetvena luna. Gre za polno luno, ki je najbližje jesenskemu enakonočju, njeno ime pa je povezano z obdobjem spravila pridelkov. V astrologiji polna luna simbolizira vrhunec, zaključke in trenutek, ko postanejo določene stvari bolj jasne. Septembrska bo trem znamenjem prinesla še posebno veliko energije, samozavesti, nagrad in priložnosti.

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Oven

Ovni bodo med znamenji, ki bodo najbolj občutila energijo septembrske polne lune. Pred njimi je obdobje odločnosti in novih korakov. Nekaj, o čemer so dolgo razmišljali, bo v obdobju žetvene polne lune končno dobilo jasno obliko. Na ljubezenskem področju se jim napoveduje iskren pogovor ali pomembno spoznanje, medtem ko bodo na področju kariere začutili več poguma za uresničitev svojih načrtov.

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Lev

Za leve bo septembrska polna luna povezana predvsem s samozavestjo, ustvarjalnostjo in odnosi. Njihov trud bodo končno opazili tudi drugi, zato bo to obdobje, ko se jim ne bo treba umikati v ozadje. Samskim levom se napoveduje zanimivo poznanstvo, tisti v razmerju pa bodo morda začutili potrebo po več strasti in iskrenosti. Tudi finančno področje obljublja pozitiven trend, končno se bodo pokazali rezultati preteklega truda, ki bodo primerno nagrajeni.

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Strelec

Strelci bodo v obdobju žetvene polne lune začutili močno željo po spremembi in novih dogodivščinah, saj jim prinaša simbolično sporočilo, da je čas, da poberejo sadove tega, kar so v preteklih mesecih vložili vase. Napovedujejo se zanimive priložnosti, povezane s potovanjem, učenjem, kariero ali osebnim razvojem. Največ jim bo prinesla odprtost za nekaj novega in pripravljenost zapustiti svojo cono udobja, napoveduje portal The Old Farmer’s Almanac.