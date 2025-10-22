Ste med njimi: zima bo življenjska prelomnica za tri astrološka znamenja

Za tri astrološka znamenja bo zima 2025 prinesla eno od redkih življenjskih prelomnic.

V mesecih, ko so dnevi najkrajši, se bodo počutili, kot da stojijo na prehodu med preteklostjo in prihodnostjo. Vse, kar je bilo odloženo, preloženo ali potisnjeno na stran, bo zahtevalo ukrepanje. Pritisk k sprejemanju odločitev se ne bo zdel kot breme, temveč kot osvoboditev.

Znova se bodo pojavila stara vprašanja in tokrat bodo zahtevala iskrene odgovore. Kateri so znaki, ki jim zima napoveduje prelomnice?

Dvojčka

Dvojčki, zima 2025 označuje ključno poglavje v vaši življenjski zgodbi: sezono prebujenja, jasnosti in osebne osvoboditve. Že mesece, morda celo leta, se vrtite v krogu analiziranja in čakanja na pravi trenutek. Resnica je: nastopil bo z zimo.

Predolgo ste živeli nekje vmes in zima končuje ta cikel. Vesolje vas bo pozvalo, da izberete sebe. V celoti. Brez opravičil.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Sprejeta odločitev bo oblikovala vaše naslednje poglavje. Morda bo to drzna karierna poteza, konec, s katerim ste dolgo odlašali, nov začetek, o katerem ste sanjali, ali pa ponovno prebujena strast, ki ste jo potlačili. Kar koli že bo, bo nosilo vibracijo svobode.

Vaš vladar Merkur vam podarja mentalno jasnost in pogum, da končno ukrepate. Ne sanjate več, temveč gradite. Korak za korakom, besedo za besedo.

Zvezde vam bodo ponujale izbiro: ostati tam, kjer je varno ali stopiti proti resnici. Izberite resnico in vse se bo spremenilo.

Bik

Vaš dar je ustvarjanje stabilnosti. Mir najdete v rutini in predvidljivosti. Veste, kako izgraditi udobje, a prav ljubezen do varnosti je zdaj izhodišče za vašo največjo rast.

Zima 2025 vam bo, najprej potiho, nato pa vedno glasneje šepetala: čas je, da se premaknete. Ne zato, ker je bilo, kar ste zgradili, napačno, temveč ker ste to prerasli.

Zrasli ste onkraj zidov, ki so vas nekoč varovali. Kar se je nekoč zdelo varno, zdaj morda deluje utesnjujoče in globoko v sebi to že veste.

Naj bo to pomembna odločitev, dolgo odlašani pogovor ali dejanje poguma, ki vas bo končno postavil na prvo mesto: vedeli boste, kdaj bo nastopil pravi trenutek.

FOTO: Gettyimages

Do konca decembra vam bodo zvezde namenile zagon, nepričakovane poti in svež občutek svobode. Tisto, kar se je sprva zdelo kot izguba, se bo izkazalo kot osvoboditev.

Vodnar

Za vas, vodnarji, je bilo leto 2025 vse prej kot mirno. Potreslo je vaše temelje, izzvalo vašo identiteto in razblinilo iluzije.

Marsikaj se je zrušilo. Nekateri deli vašega življenja so povsem razpadli, a prav skozi te razpoke ste odkrili nekaj dragocenejšega: resnico.

Medtem ko Pluton nadaljuje svoje mogočno potovanje skozi vaše znamenje, doživljate eno najglobljih notranjih preobrazb v življenju.

Poglejte se v ogledalo in si iskreno odgovorite: Kdo sem v resnici? Kaj mi pomeni svoboda? Ali lahko resnično stojim za svojo resnico, tudi če je drugi ne sprejemajo?

Odgovor bo prišel. Morda v obliki čustva, ki ste ga dolgo tlačili, pa zdaj zahteva priznanje. Morda kot odnos, ki ne odraža več, kdo ste postali. Morda kot način življenja, služba ali vloga, ki vam preprosto več ne ustreza.

FOTO: Gettyimages

Ta zima vam prinaša osvoboditev.

Res je, nekateri vas ne bodo razumeli. Nekateri odnosi bodo izginili. A tisto, kar bo ostalo, bo močnejše, jasnejše in usklajeno z vašo duhovno rastjo.

To ni upor. To je resnica v gibanju. Integriteta v akciji. Avtentičnost, ki ne spreminja le vašega življenja, ampak tudi življenje vseh okoli vas, piše Glossy.rs.