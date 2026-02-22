Zima ni za hitenje, sprejmimo jo kot zavetje, ne kot grožnjo

Ko jesen zapre vrata in se dnevi pogreznejo v temo, nas zima ne vpraša, ali smo pripravljeni. Preprosto pride. Mrzla, tiha, neizprosna. A v tej ostrini se skriva njena največja modrost. Zima ni sovražnik. Je povabilo, da se ustavimo. Narava deluje v ciklusih. Pomlad razcveta, poletje gori, jesen spušča, zima umiri. Tudi mi nismo ustvarjeni za nenehno hitenje. Naša energija ni ravna črta, temveč valovanje. Enkrat je visoko, drugič nizko. Če ignoriramo ta ritem, telo prej ali slej izstavi račun. Ravnovesje je ključno. Telo ves čas išče homeostazo – notranje ravnotežje, kjer lahko zdravi, obnavlja in deluje v polni moči. Z vsakim letnim časom se spremeni energija okolja, kar vpliva na naše počutje, spanec, razpoloženje.

Zima nosi energijo zemlje. Je trdna, hladna, zadržujoča. Je tema pred novo svetlobo. Čas, ko seme v tišini kali. Tudi mi naj bi v tem obdobju počivali. Spali dlje. Sanjarili. Negovali notranji svet. Si to dovolimo? Ali nas preganja občutek, da bi morali storiti več? Zima kliče po počasnih hobijih, toplini doma, globokem razmisleku, soočenju z lastnimi sencami. To je čas notranjega dela, čustvenega čiščenja, tihe analize preteklega leta. Kaj je delovalo? Kaj moramo spremeniti? Če sprejmemo zimsko temo kot zavetje, ne kot grožnjo, si obnovimo moč. Ko pride pomlad, ne stopimo vanjo izčrpani, temveč pripravljeni. Zima nas ne ustavlja. Uči nas, kako znova začeti.