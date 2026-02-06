  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CELESTINSKA PREROKBA

Življenje na višji zavesti: prepoznali bomo manipulacijo, še preden izrečemo prvo besedo

Ko se srečamo, naj bi drug drugega najprej 'prebrali' skozi energijska polja.
Ker bomo sledili intuiciji, bomo natanko vedeli, kdaj je pravi čas za korak naprej. FOTO: Metamorworks/Getty Images
Ker bomo sledili intuiciji, bomo natanko vedeli, kdaj je pravi čas za korak naprej. FOTO: Metamorworks/Getty Images
M. B. Z.
 6. 2. 2026 | 06:50
3:14
A+A-

Celestinska prerokba Jamesa Redfielda že desetletja buri domišljijo bralcev, ker ne govori le o duhovnosti, temveč o tem, kako bi se lahko spremenil ves svet. Deveto spoznanje je njen veliki finale: obljuba, da naš notranji razvoj ne ostane le v naših glavah, ampak preoblikuje kulturo tretjega tisočletja. Da nismo tukaj zato, da gradimo osebna cesarstva nadzora, ampak da rastemo. Po devetem spoznanju bomo ljudje poskrbeli za upad števila prebivalcev – ne z nasiljem, temveč s tem, da bomo razumeli meje planeta. Preselili se bomo na energijsko najmočnejše in najlepše kraje. In, zanimivo: takih krajev bo čedalje več, ker se bodo gozdovi razrasli. Ne bomo jih več krčili. Drevesa bodo spet pravilo, ne izjema. Mi pa bomo živeli v njihovi bližini, kot da nas narava ponovno priklopi na vir. Ko bomo dosegli kritično maso takšne zavesti, se bo po spoznanju začelo globalno širiti notranje raziskovanje. Naravo bomo doživljali kot svetišče, ne kot skladišče. Gore, reke in drevesa bodo znova dobili težo – kot kraji moči, ki jih ne moremo kupiti, lahko pa jih spoštujemo.

Sredi naslednjega tisočletja si deveto spoznanje predstavlja svet med petsto let starimi drevesi, blizu urbanih območij, kjer bo tehnologija videti skoraj kot čarovnija. Preživetje naj bi postalo avtomatizirano: hrana, oblačila, prevoz dostopni vsem. Denarna izmenjava bo izgubila smisel, ker ne bomo več živeli v strahu pred pomanjkanjem. Ko odpade strah, odpade tudi obsedenost s kopičenjem. Najmočnejša sprememba pa bo v nas. Ker bomo sledili intuiciji, bomo natanko vedeli, kdaj je pravi čas za korak naprej. Delovali bomo usklajeno. Ne bomo trošili čez mero, ker ne bomo več potrebovali posesti kot tolažilke. Življenje bo počasnejše – ne kot kazen, ampak kot dar. Pozorni bomo. Budni. Vsako srečanje bo lahko sporočilo. Ne samo na velikem odru, tudi na poti skozi gozd ali na mostu nad sotesko.

Deveto spoznanje gre še dlje: ko se srečamo, naj bi drug drugega najprej 'prebrali' skozi energijska polja. Prepoznali bomo manipulacijo, še preden izrečemo prvo besedo. In ko bomo brez bremen preteklosti, bo vsako srečanje pomenilo preobrazbo. Po njem bomo vibrirali višje. Drugače bomo vplivali na ljudi. Kot da bi se človeški svet tiho preklapljal na novo frekvenco. Toliko stoletij smo delali, garali, sekularizirali resničnost in iz sveta iztisnili skrivnostnost. Deveto spoznanje pravi, da smo 500 let gradili materialno bazo – da bi lahko zdaj oder predali nečemu drugemu. Življenju, ki mu vrnemo čudež. Vprašanje pa ostaja: bomo ta preobrat res živeli – ali bomo ostali v starih oblikah nadzora?

Naravo bomo doživljali kot svetišče, ne kot skladišče. FOTO: Ake Ngiamsanguan/Getty Images
Naravo bomo doživljali kot svetišče, ne kot skladišče. FOTO: Ake Ngiamsanguan/Getty Images

Več iz teme

Celestinska prerokbazavestenergija
ZADNJE NOVICE
08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE DELAMO VSAK DAN

Če za medenično dno ne bomo skrbeli, nam bo povzročilo hude neprijetnosti

Z ustrezno skrbjo za mišice medeničnega dna lahko preprečimo ali vsaj ublažimo zaplete.
6. 2. 2026 | 08:41
08:41
Novice  |  Slovenija
VOZILO ŠE VEDNO ZADRŽANO

Nove podrobnosti v primeru Larinega Bentleyja: Oglasila se je policija

Policija in FURS pojasnjujeta, da preverjanje izvora vozila še poteka, podrobnosti pa bodo lahko razkrili šele po zaključku postopkov, ki potekajo tudi v sodelovanju s tujimi organi.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 08:41
08:36
Lifestyle  |  Polet
MRZEL ZRAK IN PLJUČA

Kdaj je vadba zunaj dobra in kdaj ne

Pri vadbi na prostem v hladnem vremenu lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo obremenitev dihal.
Janez Kušar6. 2. 2026 | 08:36
08:20
Šport  |  Športni trači
VESELJE ROJAKOV

Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

Po izjemnem uspehu v Avstraliji so doma pripravili sprejem za tenisača Žiga Šeška. Hrastničani so mlademu šampionu namenili torto, županu pa zastavo.
6. 2. 2026 | 08:20
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZSTRELIL GA JE

Okoli 1.30 v Vodicah glasna eksplozija! Ste slišali, kaj je naredil bankomatu?

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
6. 2. 2026 | 08:10
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOVO V KINEMATOGRAFIH

Umri, ljubezen moja: film o ljubezni, ki jo razžre osamljenost

Psihološko srhljivko je režirala Lynne Ramsay.
6. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki