Življenje na višji zavesti: prepoznali bomo manipulacijo, še preden izrečemo prvo besedo

Celestinska prerokba Jamesa Redfielda že desetletja buri domišljijo bralcev, ker ne govori le o duhovnosti, temveč o tem, kako bi se lahko spremenil ves svet. Deveto spoznanje je njen veliki finale: obljuba, da naš notranji razvoj ne ostane le v naših glavah, ampak preoblikuje kulturo tretjega tisočletja. Da nismo tukaj zato, da gradimo osebna cesarstva nadzora, ampak da rastemo. Po devetem spoznanju bomo ljudje poskrbeli za upad števila prebivalcev – ne z nasiljem, temveč s tem, da bomo razumeli meje planeta. Preselili se bomo na energijsko najmočnejše in najlepše kraje. In, zanimivo: takih krajev bo čedalje več, ker se bodo gozdovi razrasli. Ne bomo jih več krčili. Drevesa bodo spet pravilo, ne izjema. Mi pa bomo živeli v njihovi bližini, kot da nas narava ponovno priklopi na vir. Ko bomo dosegli kritično maso takšne zavesti, se bo po spoznanju začelo globalno širiti notranje raziskovanje. Naravo bomo doživljali kot svetišče, ne kot skladišče. Gore, reke in drevesa bodo znova dobili težo – kot kraji moči, ki jih ne moremo kupiti, lahko pa jih spoštujemo.

Sredi naslednjega tisočletja si deveto spoznanje predstavlja svet med petsto let starimi drevesi, blizu urbanih območij, kjer bo tehnologija videti skoraj kot čarovnija. Preživetje naj bi postalo avtomatizirano: hrana, oblačila, prevoz dostopni vsem. Denarna izmenjava bo izgubila smisel, ker ne bomo več živeli v strahu pred pomanjkanjem. Ko odpade strah, odpade tudi obsedenost s kopičenjem. Najmočnejša sprememba pa bo v nas. Ker bomo sledili intuiciji, bomo natanko vedeli, kdaj je pravi čas za korak naprej. Delovali bomo usklajeno. Ne bomo trošili čez mero, ker ne bomo več potrebovali posesti kot tolažilke. Življenje bo počasnejše – ne kot kazen, ampak kot dar. Pozorni bomo. Budni. Vsako srečanje bo lahko sporočilo. Ne samo na velikem odru, tudi na poti skozi gozd ali na mostu nad sotesko.

Deveto spoznanje gre še dlje: ko se srečamo, naj bi drug drugega najprej 'prebrali' skozi energijska polja. Prepoznali bomo manipulacijo, še preden izrečemo prvo besedo. In ko bomo brez bremen preteklosti, bo vsako srečanje pomenilo preobrazbo. Po njem bomo vibrirali višje. Drugače bomo vplivali na ljudi. Kot da bi se človeški svet tiho preklapljal na novo frekvenco. Toliko stoletij smo delali, garali, sekularizirali resničnost in iz sveta iztisnili skrivnostnost. Deveto spoznanje pravi, da smo 500 let gradili materialno bazo – da bi lahko zdaj oder predali nečemu drugemu. Življenju, ki mu vrnemo čudež. Vprašanje pa ostaja: bomo ta preobrat res živeli – ali bomo ostali v starih oblikah nadzora?