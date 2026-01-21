  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Življenje s temi astrološkimi znamenji je polno prepirov: ste tudi vi med njimi?

Razkrivamo tri znake, ki v skupnem gospodinjstvu najpogosteje povzročajo nesoglasja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 21. 1. 2026 | 21:48
Skupno življenje vedno zahteva določeno mero prilagajanja, strpnosti in razumevanja. Kljub temu pa obstajajo ljudje, s katerimi je sobivanje bistveno zahtevnejše kot z drugimi. Ne zato, ker bi bili slabi, temveč ker imajo izrazite navade, močne značaje ali čustvene odzive, ki v vsakdanjem življenju hitro povzročijo napetosti. Življenje z njimi pogosto pomeni stalno previdnost, saj lahko že povsem nepomembna malenkost sproži slabo voljo. Razkrivamo tri horoskopske znake, ki veljajo za najzahtevnejše sostanovalce in partnerje.

Devica: dom kot prostor pravil in nadzora

Življenje z Devico pomeni življenje v okolju, kjer ima vse svoje mesto in svoj namen. Dom zanje ni zgolj prostor za počitek, temveč sistem, ki mora delovati urejeno in brezhibno. Težava nastane, ker imajo zelo visoke in strogo določene standarde, ki jih okolica redko doseže. Vsaka malenkost lahko postane predmet opazke, naj bo to umazana skodelica, napačno zložena oblačila ali predmet, ki ni tam, kjer bi moral biti. Njihova nagnjenost h kritičnosti pogosto deluje kot nenehno opozarjanje na napake drugih. 

Oven: tempo, ki mu je težko slediti

Oven v skupnem prostoru prinaša veliko energije, gibanja in glasnosti. Njihov način bivanja je hiter, impulziven in pogosto ne pušča prostora za dogovor. Odločajo se spontano in pričakujejo, da se bodo drugi brez večjih vprašanj prilagodili njihovim zamislim. Njihova nepotrpežljivost in močna potreba po nadzoru nad dogajanjem lahko hitro vodita v konflikte. Ko so slabe volje ali pod pritiskom, to zelo jasno pokažejo, kar lahko vpliva na stanovanjsko vzdušje. Kompromisi jim niso blizu, zato skupno življenje z Ovnom pogosto pomeni prilagajanje njihovemu ritmu in razpoloženju.

Rak: čustva, ki krojijo ozračje 

Čeprav Rak velja za čustven in skrben znak, je prav to lahko razlog, da je sobivanje z njim zahtevno. Njihova razpoloženja se hitro spreminjajo, pogosto brez jasnega zunanjega razloga. Kar je danes prijetno in domače, je lahko jutri napeto in hladno. Ko se počutijo prizadete ali nerazumljene, se umaknejo vase in namesto odprtega pogovora izberejo molk. Od bližnjih pričakujejo veliko čustvene pozornosti in razumevanja, tudi takrat, ko svojih potreb ne znajo jasno izraziti.

horoskop horoskopska znamenja Nesoglasja prepir skupno življenje
ZADNJE NOVICE
21:48
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Življenje s temi astrološkimi znamenji je polno prepirov: ste tudi vi med njimi?

Razkrivamo tri znake, ki v skupnem gospodinjstvu najpogosteje povzročajo nesoglasja.
21. 1. 2026 | 21:48
21:08
Lifestyle  |  Astro
USODA ZAPISANA V ŠTEVILKAH

Preverite, kaj vam prinaša leto 2026 glede na osebno število v numerologiji

Števila nosijo pomen in moč. Vesolje vam pošilja sporočilo – ga znate prebrati?
21. 1. 2026 | 21:08
21:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Zdravljenje v kvantnem polju (Suzy)

Tehnika združevanja meditacije s kvantnim zdravljenjem presega naša omejena prepričanja.
21. 1. 2026 | 21:00
20:55
Novice  |  Svet
SVETOVNI GOSPODARSKI FORUM

Trump obrnil ploščo: dodatnih carin ne bo!

Ameriški predsednik Donald Trump je s svojim nastopom v Davosu dvignil nemalo prahu.
21. 1. 2026 | 20:55
20:43
Novice  |  Slovenija
POČILO NA DESNICI

Janša blagoslovil desno listo in poslal ostro sporočilo, dejal celo »volite Demokrate Anžeta Logarja«, če želite ...

Prvak SDS je v istem zapisu poudaril, da brez Demokratov »ne bo leve vlade«.
21. 1. 2026 | 20:43
20:29
Novice  |  Slovenija
ZLORABA POTROŠNIKOV

Blazina za 1500 evrov?! Tržni inšpektorat ugotovil zavajanje in izpostavil lažno zdravniško osebje (FOTO)

Kupce so nagovarjali kar na domu in na javnih predstavitvah, izdajali pa naj bi se za zdravstvene delavce.
Kaja Grozina 21. 1. 2026 | 20:29

Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
