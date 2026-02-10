Znaki, ki jih v drugi polovici februarja čaka dobitek pri igrah na srečo

Leto 2026 bo za določene astrološke znake še posebej zanimivo, saj zvezde namigujejo, da bodo deležna izjemne sreče. Morda v obliki nepričakovanega finančnega dobitka, nove priložnosti ali notranje rasti in zavedanja. Nekateri bodo začutili pravi veter v hrbet, in to že od 15. februarja dalje. Med njimi izstopajo štirje znaki, ki bodo v drugi polovici februarja dobili priložnost zasijati.

Lev: končno aplavz in denar

Levom leto 2026 že v drugi polovici februarja namenja priložnost pokazati vse svoje sposobnosti in jim prinaša nagrade za trud. Planetarne postavitve, še posebej za tiste, ki so pripravljeni tvegati, nakazujejo leto sreče in priložnosti. Tisti, ki so radi v središču pozornosti, bodo imeli veliko idealnih priložnosti: bodisi za dobitek na loteriji, donosen posel ali nepričakovano nagrado. Ključ do uspeha bo v tem, da ego ne bo prevzel glavne vloge. Če bodo levi igrali z veseljem in ne zgolj zaradi zmage, jih bo sreča spremljala kot magnet. Poleg finančnih dobitkov jim druga polovica februarja prinaša tudi občutek priznanja in spoštovanja, ki jim ogromno pomeni.

FOTO: Gettyimages

Ribe: mojstri intuicije v elementu

Ribe bodo leta 2026 še posebej močno občutile svojo notranjo intuicijo. Njihova sposobnost začutiti pravo priložnost bo vse izrazitejša, druga polovica februarja jim bo nudila idealne pogoje. Morda ne bodo razumele logike številk in izračunov, a ribe bodo preprosto vedele, kdaj in kje ukrepati. Leto jim prinaša močno povezanost s sanjami, simboli in notranjim glasom. Ponavljajoče se sanje, nenavadna naključja ali določene številke so lahko znamenja, ki vodijo k uspehu. Doživijo lahko tih, a zelo močan niz zmag in uresničitev.

FOTO: Gettyimages

Bik: potrpežljivost prinaša vrtnice in denar

Biki se lahko nadejajo nagrad za svojo vztrajnost in doslednost. Znano je, da ne marajo impulzivnih odločitev, prav ta lastnost bo zdaj prednost. Dolgoročno razmišljanje in potrpežljivost se bosta obrestovala, uspeh se lahko pokaže že po 20. februarju. Nepričakovane finančne priložnosti se lahko narišejo pojavijo tam, kjer jih drugi sploh ne bi iskali niti pričakovali. Majhni, a dosledni koraki ali preverjen sistem jim bo prinesel izjemne rezultate. Za bike je to leto potrditev, da trdo delo in mirnost vedno obrodita sadove: tako materialno kot tudi v občutku osebne varnosti.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Vodnar: sedaj lahko zasijejo

Vodnarji so po naravi inovatorji in prav ta lastnost jim konec februarja 2026 prinaša srečo. Čakajo jih nepričakovani preobrati in priložnosti, ki jih drugi pogosto spregledajo. Možnosti bodo prepoznali tam, kjer drugi vidijo le kaos, prav to jih lahko konec februarja pripelje do denarnega uspeha ali celo visokega denarnega dobitka. Njihova sreča letos ne bo klasična, prišla bo skozi nenavadno idejo, tehnično napako ali kar tako sprejeto odločitev. Pogum in odprtost jim bosta omogočila premagovanje težav, ki se jim drugi izogibajo. Leto 2026 bo zanje višek ustvarjalnosti in inovativnega pristopa, vodnarji pa bodo zasijali prav zaradi svoje izvirnosti, piše Glossy.rs.