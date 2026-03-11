Znaki, ki se jim od sredine marca obeta veliko denarja

Sredina marca za nekatere astrološke znake prinaša povsem drugačno finančno sliko. Po obdobju zategovanja pasu, čakanja na izplačila in spopadanja z izdatki prihaja trenutek, ko se bodo zadeve obrnile v njihovo korist. Nepričakovana nakazila, poravnava starih dolgov in nove poslovne priložnosti bi lahko prinesli občutno olajšanje. Pred njimi je torej obdobje stabilnejših financ. Kateri so med srečneži, niza portal zena.rs.

Vodnar

Za vodnarje lahko sredina marca prinese finančno olajšanje. Obstaja velika verjetnost, da se bo pojavil denar, ki je nekje zastal: zaostalo izplačilo ali dolg, ki ga bo nekdo končno vrnil. Posebej zanimivo je, da ta denar morda ne bo zgolj simboličen. Obstaja možnost, da bo znesek dovolj velik, da bo pokril zapadle obveznosti in omogočil nekaj trenutkov za oddih. Poleg tega se lahko v tem obdobju pojavi nova poslovna priložnost, ki bo prinesla stabilnejše prihodke kot doslej. Mnogi pripadniki tega znamenja bi lahko končno odplačali dolgove, ki so jih spremljali več mesecev.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so vajeni borbe za finančno stabilnost, vendar sredina marca prinaša drugačno dinamiko. Denar bi lahko prišel iz smeri, ki je niso pričakovali: po zaslugi vračila starega dolga, poslovne ponudbe ali rešitve vprašanja, ki je dolgo ostajalo ob strani. Pri nekaterih škorpijonih je mogoče tudi razreševanje premoženjskega vprašanja, ki je že leta obstajalo. Naj bo to dediščina, sodni postopek ali izterjava stare terjatve, rezultat bi lahko občutno izboljšal njihovo finančno stanje. Zato bodo lahko mnogi škorpijoni že spomladi začeli načrtovati povsem nove korake za prihodnost.

OTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Kozorog

Kozorogi so znani po tem, da za svoje cilje, tudi takrat, ko rezultati niso takojšnji, dolgo in potrpežljivo delajo. Sredi marca se jim končno obeta nagrada za ves ta trud. Poslovni projekt, ki je zastal, bi se lahko končno premaknil z mrtve točke, pogodba, s katero se je odlašalo, pa bi lahko bila podpisana. Poleg tega obstaja možnost, da bodo rojeni v tem znaku dobili vrnjen denar, ki so ga nekoč posodili in nanj skoraj pozabili. Vse to bo prineslo občutek finančne varnosti, ki ga že dolgo niso občutili.