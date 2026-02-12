Vsak vstop planeta v ovna je nov začetek, začetek novega kroga. Saturn je planet države, reda, stabilnosti, strukture, ker vstopa v ovna, se bo na teh področjih začelo nekaj na novo. Oven ima v sebi veliko prodorne energije kot znamenje, ki začenja pomlad. Vsak začetek zahteva veliko potiska, prodornosti, samoiniciativne moči in drznost, tudi predrznost. Saturn v ovnu ni vzvišen, moder in preudaren, ni v ravnotežju. Tu je na dnu, težko omogoča svojo stabilnost s pravo mero, raje potiska s silo in grobostjo v iskanje reda in stabilnosti. Glede na to, da imamo za sabo več kot dve leti Saturna v ribah, ko stabilnosti ni bilo, ko se je zdelo, da sistemi razpadajo, je prehod v trše, bolj surovo uveljavljanje reda znak spremembe na bolje. Predvsem zasebno nam bo sprememba ugajala, saj bo manj strahov, pasivnosti, več aktivnosti, borbenosti. Znali si bomo z garanjem ustvariti tisto, po čemer hrepenimo. Seveda smo lahko pri tem pretrdi, preveč garaški, bolj grobi v odnosih, a nas bo to vseeno hitreje pripeljalo do cilja.

Družbeno, sploh ker smo v devetletnem obdobju Plutona na Sončevi meji, lahko tak Saturn privede na oblast vladarje, ki so trši, grobi, a učinkoviti. Ljudi, ki s silo pridejo do rezultatov. Zaradi grobega vsiljevanja energije in volje vladajočih se lahko vzdušje v svetu poslabša, ne izboljša. Vendar ohranimo pogum in delujmo pozitivno, vsak od nas je pomemben. Več nas bo, ki ne bomo dovolili družbeni paniki, da nas obvlada, laže in mirneje bomo šli iz grobih vplivov. Samodržci, tirani, grobijani, iskanje stabilnosti z grobostjo, primitivnostjo, prevlado nad drugimi, to je negativna stran Saturna v ovnu. Pozitivna je, da se ne bomo pustili nemoči in strahu, ampak bomo znali z vztrajnostjo in trdoživostjo dosegati želeno.

Prihajajo grobi voditelji, ki vladajo s silo. FOTO: Teolazarev/Getty Images

Konjunkcija Saturna in Neptuna bo na 0 stopinj ovna. Vse velike konjunkcije so pomembne in prinašajo bistvene družbene spremembe. 0 stopinj ovna je kritična stopinja, tako se spremembe lahko obrnejo tudi slabo, v smislu, da se nova struktura rojeva na hitro, grobo, brez občutka, s silo. Omenjeno konjunkcijo povezujemo z Rusijo, s pravoslavci, s komunističnimi deželami. Tu naj bi se nekaj zelo hitro spremenilo, potreslo, začelo na novo. Zaradi konjunkcije v ovnu je potreba po tem, da se na silo, hitro in prodorno nekaj spremeni, še večja. Če naredimo karto konjunkcije za naše kraje, vidimo, da pride v 8. hišo, da je tam tudi Luna, tako nas bodo te spremembe vpele v krizo, ki je širša od nas, zavoljo pritiska v spremembe na omenjenih področjih bo to vplivalo na vso Evropo. Računajmo, da bo v tem obdobju manj finega uveljavljanja sprememb, več pritiskov, grobosti, surove prodorne energije sprememb. Čeprav bo konjunkcija že 20. februarja, bo energijsko močno odmevala v marec.