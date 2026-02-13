  • Delo d.o.o.
DUHOVNOST

Znamenja, da hodimo po pravi poti

Nenavadna mirnost sredi razsula kaže, da smo v stiku s sabo. Ko govorimo o usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse.
Če smo na pravi poti, ideje tečejo, projekti nas kličejo, zjutraj se zbudimo z občutkom, da imamo smisel. FOTO: David Fuentes Prieto/Getty Images
Če smo na pravi poti, ideje tečejo, projekti nas kličejo, zjutraj se zbudimo z občutkom, da imamo smisel. FOTO: David Fuentes Prieto/Getty Images
M. B. Z.
 13. 2. 2026 | 17:10
3:21
A+A-

Včasih se zdi, da hodimo skozi meglo. Delamo na sebi, režemo stare vzorce, poslušamo intuicijo, a nas vseeno zgrabi dvom, ali smo na pravi poti. Potem se zgodi nekaj čudnega. Kot da nam nekaj večjega nežno pokaže, da gremo v pravo smer. Ko govorimo o svoji usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse – kot voda postane oblak, oblak, ki postane dež, in dež, ki spet nahrani drevo. Mi smo del tega naravnega kroga. In ko nas telo, misli, čustva in duša končno nehajo vleči vsak na svojo stran, nam začne življenje odgovarjati drugače. Sinhronosti so naključja, ki niso naključja. Ko smo v stiku s sabo, se začnejo pojavljati čudna ujemanja: ponavljajoče se številke, ista tema, ki se nam čez dan vsiljuje iz različnih smeri, nenadna srečanja z ljudmi iz preteklosti, priložnost, ki se odpre, ko smo mislili, da je vse zaprto. Vesolje nam poravna koordinate. Kot da se nevidne niti zategnejo, da nas potegnejo tja, kjer moramo biti.

Obdaja nas vesoljno energijsko polje. FOTO: Andreypopov/Getty Images
Obdaja nas vesoljno energijsko polje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Vse se premika hitreje – in deluje kaotično. Ko naredimo notranji premik, se zunanjost nekaj časa lovi, saj obstaja zamik. Spremembe se zgostijo. Nekaj odpade, nekaj se poruši, nekdo izgine iz našega življenja. In najprej mislimo, da izgubljamo. V resnici se pogosto dogaja nekaj drugega: vesolje dela prostor. Čisti teren za novo energijo, nove ljudi, nove priložnosti. Najbolj zgovorno znamenje je nenavadna mirnost sredi razsula. Vse se maje, mi pa … dihamo. Nismo otopeli, nismo apatični. Samo mirno ostanemo v središču. To je preizkus. Vesolje nas testira: se bomo vrnili v staro, ker je znano, ali bomo zdržali v novem. Čutimo, da se nekaj sestavlja – čeprav še ne vemo, kaj.

Val energije in navdiha, se zdi, prihaja od nikoder, kajti ko nehamo delovati proti sebi, se nam energija začne vračati – živa, ustvarjalna. Ideje tečejo, projekti nas kličejo, zjutraj se zbudimo z občutkom, da imamo smisel. Včasih se to pokaže tudi telesno: mravljinci, vibracije, občutek, da se nekaj premika pod kožo. Kot da se naša avra prižiga in postajamo magnet. Prihajajo dušne povezave – in odhajajo odnosi, ki nas dušijo. Ko smo bolj na svoji frekvenci, se začne dogajati nekaj ganljivega: v naše življenje pridejo ljudje, ob katerih se počutimo doma. Kot da se poznamo od prej. Mi temu rečemo dušna družina – tisti, ki delijo podoben namen in nas okrepijo. Hkrati se zgodi še nekaj: nekateri stari odnosi zbledijo z občutkom, da se poti naravno razhajajo. To ni kazen. To je uglasitev, saj tkemo novo mrežo – in vsaka sprememba zategne še eno nit proti središču.

duhovnostastroastrologijavesolječasCarpe Diemživljenje
ZADNJE NOVICE
18:04
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čustvene rane in nepričakovani preboji

Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.
Delo UI13. 2. 2026 | 18:04
18:02
Novice  |  Slovenija
NOVI ROKI IN DODATNA SREDSTVA

Več denarja za avtobuse, kolesarske steze in peš poti: ministrstvo povečuje sredstva za občine

Razpis za trajnostno mobilnost se širi – novi roki in dodatna sredstva.
13. 2. 2026 | 18:02
17:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA NEVARNOST ZA UPORABNIKE TELEFONOV

Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Klic iz sence postaja nova metoda, ki vam lahko izprazni bančni račun.
13. 2. 2026 | 17:25
17:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMUČARSKO SREDIŠČE VAL D'ISERE

Izven prog ni več varno, snežni plaz v francoskih Alpah pokopal smučarje

Nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah je trenutno izredno visoka.
13. 2. 2026 | 17:18
17:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Znamenja, da hodimo po pravi poti

Nenavadna mirnost sredi razsula kaže, da smo v stiku s sabo. Ko govorimo o usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse.
13. 2. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TRENDI

Zmagoslavna vrnitev dvajsetih

Ohlapne obleke, ki skrivajo ženske obline in nas spreminjajo v fante, so znova v modi.
Ajda Janovsky13. 2. 2026 | 17:00

Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
