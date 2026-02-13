Znamenja, da hodimo po pravi poti

Včasih se zdi, da hodimo skozi meglo. Delamo na sebi, režemo stare vzorce, poslušamo intuicijo, a nas vseeno zgrabi dvom, ali smo na pravi poti. Potem se zgodi nekaj čudnega. Kot da nam nekaj večjega nežno pokaže, da gremo v pravo smer. Ko govorimo o svoji usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse – kot voda postane oblak, oblak, ki postane dež, in dež, ki spet nahrani drevo. Mi smo del tega naravnega kroga. In ko nas telo, misli, čustva in duša končno nehajo vleči vsak na svojo stran, nam začne življenje odgovarjati drugače. Sinhronosti so naključja, ki niso naključja. Ko smo v stiku s sabo, se začnejo pojavljati čudna ujemanja: ponavljajoče se številke, ista tema, ki se nam čez dan vsiljuje iz različnih smeri, nenadna srečanja z ljudmi iz preteklosti, priložnost, ki se odpre, ko smo mislili, da je vse zaprto. Vesolje nam poravna koordinate. Kot da se nevidne niti zategnejo, da nas potegnejo tja, kjer moramo biti.

Obdaja nas vesoljno energijsko polje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Vse se premika hitreje – in deluje kaotično. Ko naredimo notranji premik, se zunanjost nekaj časa lovi, saj obstaja zamik. Spremembe se zgostijo. Nekaj odpade, nekaj se poruši, nekdo izgine iz našega življenja. In najprej mislimo, da izgubljamo. V resnici se pogosto dogaja nekaj drugega: vesolje dela prostor. Čisti teren za novo energijo, nove ljudi, nove priložnosti. Najbolj zgovorno znamenje je nenavadna mirnost sredi razsula. Vse se maje, mi pa … dihamo. Nismo otopeli, nismo apatični. Samo mirno ostanemo v središču. To je preizkus. Vesolje nas testira: se bomo vrnili v staro, ker je znano, ali bomo zdržali v novem. Čutimo, da se nekaj sestavlja – čeprav še ne vemo, kaj.

Val energije in navdiha, se zdi, prihaja od nikoder, kajti ko nehamo delovati proti sebi, se nam energija začne vračati – živa, ustvarjalna. Ideje tečejo, projekti nas kličejo, zjutraj se zbudimo z občutkom, da imamo smisel. Včasih se to pokaže tudi telesno: mravljinci, vibracije, občutek, da se nekaj premika pod kožo. Kot da se naša avra prižiga in postajamo magnet. Prihajajo dušne povezave – in odhajajo odnosi, ki nas dušijo. Ko smo bolj na svoji frekvenci, se začne dogajati nekaj ganljivega: v naše življenje pridejo ljudje, ob katerih se počutimo doma. Kot da se poznamo od prej. Mi temu rečemo dušna družina – tisti, ki delijo podoben namen in nas okrepijo. Hkrati se zgodi še nekaj: nekateri stari odnosi zbledijo z občutkom, da se poti naravno razhajajo. To ni kazen. To je uglasitev, saj tkemo novo mrežo – in vsaka sprememba zategne še eno nit proti središču.