  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Znamenja, ki nikoli ne odnehajo. Ste med njimi?

Katera astrološka znamenja so najbolj vztrajna in nepopustljiva?
Simbolična slika FOTO: Jelenahinic Getty Images
Simbolična slika FOTO: Jelenahinic Getty Images
Delo UI
 10. 10. 2025 | 21:24
4:00
A+A-

V življenju se pogosto srečujemo z izzivi, ki nas postavijo na preizkušnjo. Medtem ko nekateri hitro obupajo, drugi vztrajajo ne glede na težave, ki jih srečujejo na poti. V astrologiji obstajajo določena znamenja, ki slovijo po svoji neomajni vztrajnosti in nepopustljivosti, zato si poglejmo, katera so ta znamenja in kaj jih dela tako posebna.

Bik: Trmasta vztrajnost

Bik, ki pripada zemeljskim znamenjem, je znan po svoji trmasti naravi. Ko se enkrat odloči za nekaj, ga je skoraj nemogoče odvrniti od njegovega cilja. Biki so pragmatični in osredotočeni na rezultate, kar jih dela odlične pri dolgoročnih projektih. Njihova vztrajnost izhaja iz notranje potrebe po stabilnosti in varnosti, ki jo dosežejo le s trdim delom in neomajnim prizadevanjem.

Škorpijon: Strast in nepopustljivost

Škorpijoni so vodna znamenja, ki jih vodi globoka strast in intenzivna čustva. Njihova vztrajnost je pogosto povezana z močno notranjo motivacijo in željo po doseganju globokih sprememb. Ko si škorpijon nekaj zastavi, ga nič ne more ustaviti. Ta nepopustljivost izhaja iz njihove sposobnosti, da se popolnoma osredotočijo na svoje cilje in jih zasledujejo z vso energijo, ki jo premorejo.

Kozorog: Ambicija in disciplina

Kozorogi so znamenje, ki ga vodi planet Saturn, znan po svoji disciplini in strukturi. Kozorogi so ambiciozni in vedno stremijo k doseganju najvišjih ciljev. Njihova vztrajnost izhaja iz notranje potrebe po uspehu in dosežkih. Kozorogi so pripravljeni vložiti dolge ure dela in se odreči trenutnim zadovoljstvom, da bi dosegli dolgoročne cilje. Njihova disciplina in organiziranost jim omogočata, da premagujejo ovire in vztrajajo tudi v najtežjih situacijah.

Lev: Pogum in odločnost

Levi so ognjeno znamenje, ki jih vodi Sonce. Njihova vztrajnost je pogosto povezana z njihovim pogumom in samozavestjo. Levi so rojeni voditelji, ki ne odnehajo, dokler ne dosežejo svojih ciljev. Njihova odločnost in močna volja jim omogočata, da premagujejo izzive in vztrajajo tudi takrat, ko se zdi, da je vse izgubljeno. Levi so pripravljeni tvegati in se boriti za tisto, v kar verjamejo, kar jih dela izjemno vztrajne in nepopustljive.

Vodnar: Inovativnost in vztrajnost

Vodnarji so zračno znamenje, ki jih vodi planet Uran, znan po svoji inovativnosti in nekonvencionalnosti. Vodnarji so vizionarji, ki vedno iščejo nove in boljše načine za doseganje svojih ciljev. Njihova vztrajnost izhaja iz močne želje po spremembah in izboljšavah. Vodnarji so pripravljeni vztrajati pri svojih idejah in projektih, tudi če se srečujejo s skepticizmom in odporom. Njihova inovativnost in vztrajnost jim omogočata, da premikajo meje in dosegajo izjemne rezultate.

Katera znamenja se še znajdejo na vrhu?

Čeprav so omenjena znamenja najbolj znana po svoji vztrajnosti, je pomembno omeniti, da ima vsako znamenje svoje edinstvene lastnosti, ki lahko prispevajo k nepopustljivosti. Ne glede na astrološko znamenje je vztrajnost v veliki meri odvisna tudi od posameznikove osebne motivacije, izkušenj in okoliščin.

Astrologija nam lahko pomaga razumeti, kje ležijo naše moči in kako jih lahko najbolje izkoristimo. Ne glede na to, ali ste bik, škorpijon, kozorog, lev ali vodnar, je pomembno, da verjamete vase in vztrajate na svoji poti, saj vas lahko prav vaša neomajna vztrajnost pripelje do velikih dosežkov.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrologijahoroskopastrološka znamenjaznamenja
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Skrivalnica ...

O igricah.
10. 10. 2025 | 22:45
22:40
Razno
DELOINDOM

To je barva, ki bo v 2026 preplavila slovenske domove - ste pripravljeni?

Prihajajo barvni trendi leta 2026 – v ospredju bodo trije odtenki modre: svetlo, živahno in temno modra. Odkrijte, kako jih vključiti v svoj dom.
10. 10. 2025 | 22:40
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tomice Šuljića: Težave s policisti in Štajerci

Boj zamejskih rojakov za obstoj v germanskih krajih še zdaleč ni dolg le sedem desetletij; evropska zgodovina je dolga in pisana kakor pri nas tako pri sosedih.
Tomica Šuljić10. 10. 2025 | 22:25
21:25
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVE FOTOGRAFIJE

To je Dejan, ki se otroški pornografiji ni mogel odreči niti na Dobu

Dejanu Čadežu so prisodili dve leti in pol zapora, zaradi zaradi otroške pornografije je sicer že sedel.
Tanja Jakše Gazvoda10. 10. 2025 | 21:25
21:24
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Znamenja, ki nikoli ne odnehajo. Ste med njimi?

Katera astrološka znamenja so najbolj vztrajna in nepopustljiva?
10. 10. 2025 | 21:24
21:07
Novice  |  Svet
ZLATI RT

Bo biser Jadrana živel samo še v spominih? Priljubljena plaža vse bolj uničena

Ali bo ta generacija zadnja, ki bo Zlati rt videla takšnega, kot ga poznamo z razglednic in iz spominov?
10. 10. 2025 | 21:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki