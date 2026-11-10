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Znamenje, ki mu Baba Vanga v letu 2027 napoveduje bogastvo

Denar naj bi prihajal iz različnih virov, med drugim zaradi novih zaposlitev, napredovanj ali uspešnega začetka samostojne podjetniške poti.
FOTO: Shutterstock 

FOTO: Shutterstock 

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
M. Fl.
 10. 11. 2026 | 06:00
 10. 11. 2026 | 06:34
1:50
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Po razlagah prerokb slovite Babe Vange naj bi leto 2027 enemu astrološkemu znamenju prineslo velike pozitivne finančne spremembe. Po več letih truda, odrekanja in potrpežljivosti naj bi zanje končno nastopilo obdobje poslovnih uspehov, višjih zaslužkov in popolne finančne stabilnosti. Astrološke razlage napovedujejo, da bo denar prihajal iz najrazličnejših virov. Posebej naj bi izstopale nove poslovne priložnosti, napredovanja na delovnem mestu, višje plače, pa tudi uspešni začetki samostojne podjetniške poti.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Nepričakovana priložnost jim bo spremenila življenje

Srečno znamenje je bik, največji preobrat pa naj bi jih doletel povsem nepričakovano. Nekateri bodo dobili precej bolje plačano službo, drugi uspešno zagnali lastno podjetje, tretji pa začeli služiti z idejo, ki jo razvijajo že dlje časa. Bikom se odpirajo tudi vrata do novih poslovnih partnerstev in poznanstev, ki bi lahko odločilno vplivala na njihovo kariero.

Konec finančnih skrbi

V astrologiji biki veljajo za vztrajne, potrpežljive in previdne posameznike, ki jim finančna varnost pomeni veliko. Prav te lastnosti naj bi jim pomagale prepoznati in izkoristiti priložnosti za dolgoročni uspeh. Še posebej ugodno obdobje naj bi čakalo tiste bike, ki se že dlje časa spopadajo z velikimi finančnimi obveznostmi. Zahvaljujoč dobrim odločitvam bodo lahko odplačali del dolgov, povečali svoje prihodke in končno začeli ustvarjati prihranke, piše portal Zena.rs.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

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