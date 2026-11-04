Znani astrolog: od decembra tri znake čaka finančni razcvet

Pavel Globa je eno najbolj znanih imen v svetu astrologije, njegove napovedi pa pritegnejo veliko pozornosti. Slavni astrolog je predstavil napovedi za december 2026 in izpostavil tri astrološka znamenja, ki naj bi jih po njegovem mnenju tedaj čakale pomembne finančne spremembe. Vendar pot do finančnega uspeha ne bo za vsa znamenja enaka: nekaterim se bo obrestovalo poslovno tveganje, druge čaka nagrada, tretje pa denar iz povsem nepričakovanega vira.

Devica

Po razlagi Pavla Globe planeti devicam že lep čas odpirajo priložnosti za napredek. Za pripadnike tega znamenja naj bi s koncem leta nastopil pravi trenutek za drznejše, a dobro premišljene poteze. Astrolog jim svetuje, naj pozorno preučijo nepričakovane ponudbe, zlasti tiste, ki vključujejo sodelovanje s tujino ali delo pri spletnih projektih.

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Ribe

Če ste imeli občutek, da se nikamor ne premaknete, bi lahko po astrologovih napovedih denar prišel iz povsem nepričakovanega vira. Globa poudarja pomen intuicije in prepoznavanja priložnosti, ki so videti obetavne. Obstaja možnost dobitka, ki bi vas lahko presenetil kot prava denarna nagrada.

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Tehtnica

Tehtnicam se po napovedih od decembra obetajo nepričakovani preobrati. Naložba, ki dolgo ni prinašala rezultatov, bi se lahko končno začela obrestovati. Tisti, ki so imeli občutek, da njihov trud ostaja neopažen, bodo prejeli zasluženo priznanje, skupaj z njim pa tudi denarno nagrado in to hitreje, kot so pričakovali, povzema portal Blic Žena.