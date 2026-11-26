Najprej se umirimo in prizemljimo. Ko občutimo težo, nemir ali izčrpanost, začnemo energijsko čiščenje s prizemljitvijo. Stopala položimo na tla, zapremo oči in petkrat počasi ter globoko vdihnemo. Pozornost usmerimo na svoje telo in občutek stabilnosti. Tako se umirimo in ustvarimo prostor, v katerem lahko odložimo napetosti, ki so se nakopičile v nas.

Pomembno je tudi, da očistimo prostor okoli sebe, kajti na naše počutje vpliva tudi okolje, v katerem preživljamo čas. Odpremo okna, prezračimo stanovanje in odstranimo predmete, ki nas obremenjujejo. Pri simboličnem energijskem čiščenju lahko uporabimo kadilo, dišeča zelišča, kristale ali zvok zvončka. Prižgemo lahko tudi svečo in se osredotočimo na njen plamen. S tem ustvarimo prijetnejše okolje za sprostitev in notranji mir.

Zavestno se osvobodimo negativnih vplivov, tako da si postavimo jasno namero. Na glas ali v mislih izrečemo: »Vse, kar ni moje in mi ne koristi, z ljubeznijo izpuščam.« Ob vsakem izdihu si predstavljamo, kako iz telesa odhajajo težka čustva, neprijetni spomini in napetosti. Lahko si vizualiziramo tudi svetlobo, ki nas obdaja in postopoma zapolnjuje prostor, v katerem smo prej občutili nelagodje. Če nas obremenjuje pretekli odnos, si predstavljamo, kako prekinjamo nevidne vezi, ki nas še vedno čustveno zadržujejo. Takšna simbolična vaja nam pomaga usmeriti pozornost v sedanjost.

Negativna energija ni povezana samo s prostorom, temveč tudi z odnosi in vzorci, ki nas izčrpavajo. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Negativna energija ni povezana samo s prostorom, temveč tudi z odnosi in vzorci, ki nas izčrpavajo, zato moramo postaviti jasne meje. Kadar nenehno ugajamo drugim, prevzemamo njihove težave ali zanemarjamo lastne potrebe, izgubljamo občutek notranjega ravnovesja. Zato se naučimo reči ne. Prepoznajmo odnose, po katerih se počutimo izčrpane, in razmislimo, koliko prostora jim želimo nameniti. Postavljanje meja ni sebičnost, ampak pomemben del skrbi zase.

Ko končamo, ne hitimo nazaj k vsakodnevnim obveznostim. Popijmo kozarec vode, počivajmo in opazujmo svoje počutje. Lahko se odpravimo na kratek sprehod ali nekaj minut preživimo v tišini. Včasih občutimo olajšanje, drugič utrujenost ali čustveno občutljivost. Pojavijo se lahko tudi spomini in občutki, ki smo jih dolgo potiskali na stran. Če se napetost vrne, postopek ponovimo, vendar brez pretiravanja. Ni nam treba hkrati uporabljati kadil, kristalov, kopeli in različnih obredov. Izberemo eno ali dve dejavnosti, ob katerih se počutimo dobro.

Najpomembneje je, da energijskega čiščenja ne spremenimo v boj proti nevidnim silam. Občutek teže ima lahko povsem vsakdanje vzroke, od stresa do zahtevnih odnosov. Če nas strah ali stiska močno obremenjuje, poiščemo ustrezno podporo.