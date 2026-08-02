Zvezde niso tiho: avgusta prihajajo presenečenja, ki bodo nekaterim spremenila načrte

Avgust bo po astroloških napovedih mesec močnih energij, novih priložnosti in nepričakovanih preobratov. Luna in položaji planetov naj bi po mnenju astrologov vplivali na različna področja življenja – od odnosov in čustev do kariere, financ in osebnega počutja. Poletni mesec, ko se mnogi odpravijo na dopust in nekoliko upočasnijo ritem vsakdanjega življenja, naj bi nekaterim znamenjem prinesel nove začetke, drugim pa pomembna spoznanja. Astrologi poudarjajo, da je avgust čas, ko lahko pogum, odprtost za spremembe in pripravljenost na nove izzive prinesejo zanimive priložnosti.

Kaj naj bi zvezde pripravljale posameznim znamenjem? Preverite astrološko napoved za avgust.

Oven

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Ovne avgusta spremlja močna želja po dokazovanju in novih izzivih. To bo mesec, ko bodo mnogi začutili potrebo, da pokažejo, kaj zmorejo, in naredijo korak naprej. Zvezde jim prinašajo več energije, poguma in priložnosti, vendar bodo morali paziti, da zaradi naglice ne sprejmejo prehitrih odločitev. Na poslovnem področju se lahko odprejo nova vrata, v zasebnem življenju pa jih čakajo zanimiva srečanja. Avgust bo za ovne mesec akcije, sprememb in pomembnih odločitev.

Delo : V avgustu boste občutili močan nagon po dokazovanju, sredi meseca pa boste dobili priložnost voditi pomemben projekt, ki zahteva hitre odločitve. Kolega iz IT-sektorja vam bo predlagal sodelovanje pri novi aplikaciji, ki bi lahko postala uspešnica na trgu. Pričakujte en nepričakovan strošek okoli 12. avgusta, povezan s pokvarjeno pisarniško opremo ali telefonom. Ob koncu meseca boste od nadrejenih prejeli pohvalo, ki bo vključevala tudi konkretno denarno nagrado ali bonus.

: V avgustu boste občutili močan nagon po dokazovanju, sredi meseca pa boste dobili priložnost voditi pomemben projekt, ki zahteva hitre odločitve. Kolega iz IT-sektorja vam bo predlagal sodelovanje pri novi aplikaciji, ki bi lahko postala uspešnica na trgu. Pričakujte en nepričakovan strošek okoli 12. avgusta, povezan s pokvarjeno pisarniško opremo ali telefonom. Ob koncu meseca boste od nadrejenih prejeli pohvalo, ki bo vključevala tudi konkretno denarno nagrado ali bonus. Ljubezen: Vaša strastnost bo na vrhuncu, ob koncu prvega tedna pa bi lahko spoznali zanimivo osebo na športnem dogodku ali v telovadnici. Če ste v zvezi, bo partner zahteval več pozornosti, zato pazite, da ga ne boste zanemarili zaradi nepričakovanih izhodov s prijatelji. Sredi meseca je mogoč burni prepir glede načrtov za poletovanje, vendar se bo vse rešilo z romantično večerjo. Samski bodo prejeli sporočilo nekdanje ljubezni, zaradi katerega bodo globoko razmišljali.

Vaša strastnost bo na vrhuncu, ob koncu prvega tedna pa bi lahko spoznali zanimivo osebo na športnem dogodku ali v telovadnici. Če ste v zvezi, bo partner zahteval več pozornosti, zato pazite, da ga ne boste zanemarili zaradi nepričakovanih izhodov s prijatelji. Sredi meseca je mogoč burni prepir glede načrtov za poletovanje, vendar se bo vse rešilo z romantično večerjo. Samski bodo prejeli sporočilo nekdanje ljubezni, zaradi katerega bodo globoko razmišljali. Zdravje: Polni ste energije, vendar lahko vaša impulzivnost privede do manjših športnih poškodb, zato bodite previdni pri pohodništvu ali teku. Posebej pazite na kolena in sklepe v drugem tednu avgusta, ko je Mars v zahtevnem položaju. V prehrano vključite več tekočine, saj bodo poletne vročine na vas vplivale močneje kot na druga znamenja. Ob koncu meseca boste začutili potrebo po krajšem počitku v tišini, da si napolnite baterije za september.

Bik

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Biki bodo avgusta iskali predvsem občutek varnosti, stabilnosti in miru. V ospredju bodo vprašanja, povezana z denarjem, domom in dolgoročnimi načrti. Zvezde napovedujejo priložnosti za utrjevanje položaja, vendar bo pomembno, da se ne odločajo prehitro. V ljubezni jih čakajo trenutki, ki lahko še poglobijo obstoječe odnose. Avgust jim prinaša možnost, da naredijo trdne temelje za prihodnost.

Delo : V avgustu boste osredotočeni na stabilizacijo financ in morebitno vlaganje v nepremičnine ali urejanje doma. Sredi meseca, okoli 15. avgusta, pričakujte priliv denarja zaradi dela, ki ste ga opravili že prej letos. Imeli boste priložnost za pogajanja o povišici, vendar boste morali nadrejenim predstaviti zelo konkretne argumente in številke. Ob koncu meseca vas bo poslovni partner presenetil s predlogom za dolgoročno sodelovanje ob morju.

: V avgustu boste osredotočeni na stabilizacijo financ in morebitno vlaganje v nepremičnine ali urejanje doma. Sredi meseca, okoli 15. avgusta, pričakujte priliv denarja zaradi dela, ki ste ga opravili že prej letos. Imeli boste priložnost za pogajanja o povišici, vendar boste morali nadrejenim predstaviti zelo konkretne argumente in številke. Ob koncu meseca vas bo poslovni partner presenetil s predlogom za dolgoročno sodelovanje ob morju. Ljubezen: Stabilnost v zvezi bo vaša prednostna naloga, skupno načrtovanje prihodnosti pa bo okrepilo vaš odnos s partnerjem. Samski bi lahko nekoga posebnega spoznali na družinskem srečanju ali prek bližnjih prijateljev, ki organizirajo večerjo. Okoli 22. avgusta so mogoči nesporazumi glede stroškov skupnega gospodinjstva, zato bodite odprti za kompromis. Uživajte v dolgih sprehodih ob morju, saj vam bodo prinesli želeni mir in čustveno ravnovesje.

Stabilnost v zvezi bo vaša prednostna naloga, skupno načrtovanje prihodnosti pa bo okrepilo vaš odnos s partnerjem. Samski bi lahko nekoga posebnega spoznali na družinskem srečanju ali prek bližnjih prijateljev, ki organizirajo večerjo. Okoli 22. avgusta so mogoči nesporazumi glede stroškov skupnega gospodinjstva, zato bodite odprti za kompromis. Uživajte v dolgih sprehodih ob morju, saj vam bodo prinesli želeni mir in čustveno ravnovesje. Zdravje: Vaša nagnjenost k uživanju bi lahko povzročila manjše prebavne težave, zato bodite pozorni na uživanje težke in začinjene hrane med praznovanji. Redna telesna dejavnost, kot je plavanje, vam bo pomagala ohraniti postavo in se znebiti nakopičenega stresa. V drugi polovici meseca pazite na spodnji del hrbta pri dvigovanju težkih predmetov. Kakovosten spanec bo ključnega pomena za vaše splošno dobro počutje, zato se izogibajte poznim filmskim maratonom.

Dvojčka

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Dvojčki bodo avgusta v znamenju komunikacije, novih poznanstev in nepričakovanih priložnosti. Njihova radovednost jih bo vodila do novih ljudi, idej in dogodivščin. Zvezde jim prinašajo obdobje, ko bodo lažje prepričali druge in uveljavili svoje zamisli. Paziti bodo morali le, da zaradi številnih obveznosti ne pozabijo nase in na svoje bližnje. Pred njimi je živahen mesec, poln premikov in presenečenj.

Delo: Avgust prinaša okrepljeno komunikacijo in veliko kratkih potovanj, ki vam bodo odprla vrata do novih strank. Zelo uspešni boste pri pogajanjih okoli 10. avgusta, ko bo vaša moč prepričevanja na najvišji ravni. Kljub temu preverite brezhibnost svojega avtomobila ali računalnika, saj so mogoče manjše tehnične okvare, ki bi vas lahko upočasnile. Ob koncu meseca prihaja pomembno obvestilo o spremembi v vodstvu, ki vam bo koristilo.

Avgust prinaša okrepljeno komunikacijo in veliko kratkih potovanj, ki vam bodo odprla vrata do novih strank. Zelo uspešni boste pri pogajanjih okoli 10. avgusta, ko bo vaša moč prepričevanja na najvišji ravni. Kljub temu preverite brezhibnost svojega avtomobila ali računalnika, saj so mogoče manjše tehnične okvare, ki bi vas lahko upočasnile. Ob koncu meseca prihaja pomembno obvestilo o spremembi v vodstvu, ki vam bo koristilo. Ljubezen: Vaša družabnost vas bo pripeljala v središče dogajanja na vsaki poletni zabavi, kar bo prineslo številna nova poznanstva. Samski bodo prejeli zanimivo sporočilo od osebe, s katero so pred kratkim izgubili stik, kar bi lahko sprožilo novo romanco. Če ste v zvezi, namenite več časa pogovoru o svojih strahovih, saj bo partner to cenil bolj kot draga darila. Nepričakovan klic za izlet ob koncu meseca bi lahko bil prav tisto, kar potrebujete.

Vaša družabnost vas bo pripeljala v središče dogajanja na vsaki poletni zabavi, kar bo prineslo številna nova poznanstva. Samski bodo prejeli zanimivo sporočilo od osebe, s katero so pred kratkim izgubili stik, kar bi lahko sprožilo novo romanco. Če ste v zvezi, namenite več časa pogovoru o svojih strahovih, saj bo partner to cenil bolj kot draga darila. Nepričakovan klic za izlet ob koncu meseca bi lahko bil prav tisto, kar potrebujete. Zdravje: Dihala bodo bolj občutljiva, zato se izogibajte predolgemu bivanju v prostorih z močnimi klimatskimi napravami. Poskusite izvajati dihalne vaje ali meditacijo, da umirite svoje hitre misli in zmanjšate živčnost. V tretjem tednu avgusta so mogoče težave z alergijami na cvetni prah ali hrano, zato bodite previdni pri preizkušanju novih živil. Bivanje v naravi in svež zrak bosta vaše najboljše zdravilo za občasno nespečnost.

Rak

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Raki bodo avgusta bolj kot kadar koli prej iskali čustveno ravnovesje in občutek povezanosti. V ospredju bodo odnosi z družino, prijatelji in ljudmi, ki jim veliko pomenijo. Zvezde nakazujejo obdobje pomembnih spoznanj, ko bodo morali poslušati tudi svoj notranji glas. Nekatera srečanja bi lahko pustila močan vtis in spremenila pogled na prihodnost. Avgust jim prinaša več čustev, iskrenih pogovorov in osebnih odločitev.

Delo: Raki bodo v začetku avgusta osredotočeni na dokončanje zaostalih projektov pred odhodom na zaslužen dopust. Prejeli boste nepričakovano novico nekdanjega sodelavca, ki bi lahko vaše jesenske načrte spremenila na bolje. Bodite previdni pri stroških okoli 18. avgusta, saj je možna okvara gospodinjskih aparatov, ki bo zahtevala hitro posredovanje. Zadnji teden meseca prinaša mirnejše vzdušje in zasluženo pohvalo za vašo dosedanjo predanost podrobnostim.

Raki bodo v začetku avgusta osredotočeni na dokončanje zaostalih projektov pred odhodom na zaslužen dopust. Prejeli boste nepričakovano novico nekdanjega sodelavca, ki bi lahko vaše jesenske načrte spremenila na bolje. Bodite previdni pri stroških okoli 18. avgusta, saj je možna okvara gospodinjskih aparatov, ki bo zahtevala hitro posredovanje. Zadnji teden meseca prinaša mirnejše vzdušje in zasluženo pohvalo za vašo dosedanjo predanost podrobnostim. Ljubezen: Čustvena varnost bo v ospredju, najlepše trenutke pa boste preživeli v krogu družine in najbližjih prijateljev. Sredi meseca vas bo intuicija opozorila na neiskrenost ene osebe iz vaše okolice, zato zaupajte svojemu notranjemu glasu. Samski bi lahko doživeli filmsko romanco na plaži, vendar se zavedajte, da bi lahko ostala zgolj poletna avantura. Ob koncu avgusta vas čaka resen pogovor s partnerjem, ki bo določil prihodnost vajinega odnosa.

Čustvena varnost bo v ospredju, najlepše trenutke pa boste preživeli v krogu družine in najbližjih prijateljev. Sredi meseca vas bo intuicija opozorila na neiskrenost ene osebe iz vaše okolice, zato zaupajte svojemu notranjemu glasu. Samski bi lahko doživeli filmsko romanco na plaži, vendar se zavedajte, da bi lahko ostala zgolj poletna avantura. Ob koncu avgusta vas čaka resen pogovor s partnerjem, ki bo določil prihodnost vajinega odnosa. Zdravje: Vaša občutljivost za čustva drugih vas lahko čustveno izčrpa, zato je pomembno, da postavite meje in najdete čas zase. Pijte več vode in se izogibajte pretiranemu uživanju kofeina, ki bi lahko v stresnih situacijah povzročil razbijanje srca. Lahka prehrana na osnovi sezonskega sadja in zelenjave vam bo pomagala, da se boste počutili lažje in bolj energično. V zadnjih dneh avgusta se posvetite negi kože, saj bi lahko sonce pustilo sledi na vašem obrazu.

Lev

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Levi vstopajo v svoj mesec, ko bodo želeli zasijati in biti opaženi. Njihova samozavest bo okrepljena, zato bodo lažje prevzeli vodilno vlogo in pokazali svoje sposobnosti. Zvezde jim prinašajo priložnosti za uspeh, priznanja in nove začetke. V ljubezni jih lahko čakajo močni trenutki, saj bodo privlačili pozornost okolice. Avgust bo za leve čas, ko bodo še posebej izstopali.

Delo: To je vaš mesec, v katerem boste zasijali v polnem sijaju in prevzeli vlogo vodje v vsaki poslovni situaciji. Že v prvem tednu avgusta pričakujte ponudbo za napredovanje ali nov projekt, ki vam bo omogočil veliko ustvarjalne svobode. Imeli boste priložnost svoje ideje predstaviti pomembnim vlagateljem okoli 14. avgusta in na vse prisotne pustiti močan vtis. Finančni položaj se bo občutno izboljšal, ob koncu meseca pa je mogoče tudi nepričakovano nakazilo na vaš račun.

To je vaš mesec, v katerem boste zasijali v polnem sijaju in prevzeli vlogo vodje v vsaki poslovni situaciji. Že v prvem tednu avgusta pričakujte ponudbo za napredovanje ali nov projekt, ki vam bo omogočil veliko ustvarjalne svobode. Imeli boste priložnost svoje ideje predstaviti pomembnim vlagateljem okoli 14. avgusta in na vse prisotne pustiti močan vtis. Finančni položaj se bo občutno izboljšal, ob koncu meseca pa je mogoče tudi nepričakovano nakazilo na vaš račun. Ljubezen: Venera v vašem znamenju vas dela neustavljivo privlačne, zato pričakujte številne pohvale in pozornost, kamor koli boste prišli. Partner vas bo zasipal s pozornostjo, mogoče je tudi drago darilo ali presenečenje v obliki luksuznega potovanja. Samski se bodo znašli v položaju, ko bodo izbirali med dvema enako privlačnima osebama, kar bo dobro vplivalo na njihov ego. Uživajte v pozornosti, vendar ostanite velikodušni in topli do tistih, ki so vam vedno stali ob strani.

Venera v vašem znamenju vas dela neustavljivo privlačne, zato pričakujte številne pohvale in pozornost, kamor koli boste prišli. Partner vas bo zasipal s pozornostjo, mogoče je tudi drago darilo ali presenečenje v obliki luksuznega potovanja. Samski se bodo znašli v položaju, ko bodo izbirali med dvema enako privlačnima osebama, kar bo dobro vplivalo na njihov ego. Uživajte v pozornosti, vendar ostanite velikodušni in topli do tistih, ki so vam vedno stali ob strani. Zdravje: Srce in hrbtenica bosta vaši šibki točki, zato se izogibajte prevelikim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva. Redno preverjajte krvni tlak in pazite na vnos soli v prehrani, da se izognete nepotrebnemu otekanju nog. V drugem delu meseca boste začutili nov val energije, vendar ne pretiravajte v telovadnici samo zato, da bi koga navdušili. Masaža bi vam lahko pomagala sprostiti napete hrbtne mišice po dolgih delovnih dneh.

Devica

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Device bodo avgusta usmerjene v urejanje stvari, načrtovanje in iskanje popolnosti. Njihova sposobnost opaziti podrobnosti jim bo pomagala pri pomembnih odločitvah. Zvezde jim prinašajo priložnosti, da popravijo nekaj, kar je bilo dolgo nedokončano. V odnosih bodo morale pokazati nekoliko več sproščenosti in manj analiziranja. Avgust jih spodbuja, da poleg odgovornosti najdejo tudi čas zase.

Delo: V prvem delu avgusta se boste osredotočili na popravljanje tujih napak, kar vam bo vzelo veliko časa, vendar vam bo prineslo tudi pohvale pri nadrejenih. 10. avgusta boste prejeli pomembno elektronsko sporočilo z informacijami o premestitvi ali novih zadolžitvah, ki bodo zahtevale vašo analitičnost. Bodite previdni pri podpisovanju dolgoročnih pogodb med 15. in 20. avgustom, saj se v drobnem tisku skriva pomembna določba. Konec meseca prinaša stabilizacijo in uspešen zaključek projekta, ki ste ga začeli že spomladi.

V prvem delu avgusta se boste osredotočili na popravljanje tujih napak, kar vam bo vzelo veliko časa, vendar vam bo prineslo tudi pohvale pri nadrejenih. 10. avgusta boste prejeli pomembno elektronsko sporočilo z informacijami o premestitvi ali novih zadolžitvah, ki bodo zahtevale vašo analitičnost. Bodite previdni pri podpisovanju dolgoročnih pogodb med 15. in 20. avgustom, saj se v drobnem tisku skriva pomembna določba. Konec meseca prinaša stabilizacijo in uspešen zaključek projekta, ki ste ga začeli že spomladi. Ljubezen: Vaša zadržanost bi lahko bila napačno razumljena kot nezanimanje, zato se potrudite partnerju jasneje pokazati čustva. Sredi meseca vas bo presenetilo sporočilo starega prijatelja, ki bi lahko izrazil romantične namere do vas. Samski bodo v knjižnici ali na izobraževalnem seminarju spoznali osebo, ki deli njihove visoke intelektualne standarde. Ob koncu meseca se izogibajte pretirani kritičnosti do ljubljene osebe, da boste ohranili mir doma.

Vaša zadržanost bi lahko bila napačno razumljena kot nezanimanje, zato se potrudite partnerju jasneje pokazati čustva. Sredi meseca vas bo presenetilo sporočilo starega prijatelja, ki bi lahko izrazil romantične namere do vas. Samski bodo v knjižnici ali na izobraževalnem seminarju spoznali osebo, ki deli njihove visoke intelektualne standarde. Ob koncu meseca se izogibajte pretirani kritičnosti do ljubljene osebe, da boste ohranili mir doma. Zdravje: Prebavni sistem bo zaradi stresa še posebej občutljiv, zato poskusite uvesti redne obroke in se izogibati prehranjevanju na hitro. Meditacija ali lahek sprehod pred spanjem vam bosta pomagala umiriti nenehno analiziranje in skrbi. Med potovanji pazite na higieno rok in hrane, da se izognete poletnim virozam, ki so v tem obdobju pogoste. V zadnjem tednu avgusta obiščite zobozdravnika zaradi rutinskega pregleda, ki ga že nekaj časa odlašate.

Tehtnica

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Tehtnice avgusta čakajo številna druženja, nova poznanstva in priložnosti za povezovanje. Njihova sposobnost iskanja ravnovesja bo prišla še posebej do izraza. Zvezde jim svetujejo, naj zaupajo svoji intuiciji in ustvarjalnosti. V odnosih lahko pride do pomembnih pogovorov, ki bodo prinesli več jasnosti. Avgust bo mesec, ko bodo morale uskladiti želje drugih s svojimi potrebami.

Delo: Diplomacija bo vaše najmočnejše orožje pri reševanju sporov med sodelavci, ki bi se lahko okrepili sredi avgusta. Ob koncu drugega tedna boste prejeli povabilo na prestižen poslovni dogodek, kjer bi lahko spoznali osebo, ki vam bo ponudila sodelovanje. Pazite na roke okoli 25. avgusta, saj bi vam lahko administrativna napaka povzročila težave z dokumentacijo. Vaša ustvarjalnost bo cenjena, zato se ne bojte predlagati vizualnih izboljšav pri trenutnih projektih.

Diplomacija bo vaše najmočnejše orožje pri reševanju sporov med sodelavci, ki bi se lahko okrepili sredi avgusta. Ob koncu drugega tedna boste prejeli povabilo na prestižen poslovni dogodek, kjer bi lahko spoznali osebo, ki vam bo ponudila sodelovanje. Pazite na roke okoli 25. avgusta, saj bi vam lahko administrativna napaka povzročila težave z dokumentacijo. Vaša ustvarjalnost bo cenjena, zato se ne bojte predlagati vizualnih izboljšav pri trenutnih projektih. Ljubezen: Avgust je idealen za druženja in ustvarjanje novih spominov, vaše družabno življenje pa bo bolj aktivno kot kadar koli prej. Partner bo cenil vaš trud pri organiziranju skupnih izhodov, vendar ne pozabite nameniti časa tudi intimnim trenutkom v dvoje. Samski bi lahko začeli romanco z osebo, ki se ukvarja z umetnostjo ali pravom, srečanje pa bo povsem naključno. Okoli 19. avgusta je mogoča manjša drama v krogu prijateljev, v katero boste vpleteni kot posrednik.

Avgust je idealen za druženja in ustvarjanje novih spominov, vaše družabno življenje pa bo bolj aktivno kot kadar koli prej. Partner bo cenil vaš trud pri organiziranju skupnih izhodov, vendar ne pozabite nameniti časa tudi intimnim trenutkom v dvoje. Samski bi lahko začeli romanco z osebo, ki se ukvarja z umetnostjo ali pravom, srečanje pa bo povsem naključno. Okoli 19. avgusta je mogoča manjša drama v krogu prijateljev, v katero boste vpleteni kot posrednik. Zdravje: Koža in ledvice bodo v vročih avgustovskih dneh potrebovale več pozornosti, zato pijte dovolj vode in skrbite za hidracijo. Izogibajte se pretiranemu izpostavljanju soncu med 11. in 17. uro, da preprečite opekline ali sončarico med dopustom. Lahkotne raztezne vaje ali joga na prostem vam bodo pomagale ohraniti notranje ravnovesje in gibljivost telesa. Ob koncu meseca boste občutili manjši padec energije, zato si privoščite dodatno uro spanja.

Škorpijon

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korpijoni bodo avgusta občutili močan notranji zagon in željo po spremembah. Njihova odločnost jim bo pomagala premagovati ovire in reševati zapletene situacije. Zvezde nakazujejo obdobje, ko bodo lahko odkrili nekaj, kar je bilo dolgo skrito. V ljubezni bodo čustva močna, zato bodo iskreni pogovori še posebej pomembni. Avgust jim prinaša preobrate, ki jih lahko usmerijo v novo smer.

Delo: Vaša intenzivna narava vam bo pomagala rešiti skrivnost glede izgubljenih podatkov ali finančnih neskladij na delovnem mestu. Okoli 13. avgusta boste prejeli zaupno informacijo, ki vam bo dala prednost pred konkurenco, vendar bodite pri njeni uporabi diskretni. V tretjem tednu meseca pričakujte pritisk nadrejenih, vendar vas bo vaša vztrajnost izvlekla iz vsake krizne situacije. Konec meseca prinaša uspešen zaključek pogajanj glede dedovanja ali neke oblike skupnega vlaganja.

Vaša intenzivna narava vam bo pomagala rešiti skrivnost glede izgubljenih podatkov ali finančnih neskladij na delovnem mestu. Okoli 13. avgusta boste prejeli zaupno informacijo, ki vam bo dala prednost pred konkurenco, vendar bodite pri njeni uporabi diskretni. V tretjem tednu meseca pričakujte pritisk nadrejenih, vendar vas bo vaša vztrajnost izvlekla iz vsake krizne situacije. Konec meseca prinaša uspešen zaključek pogajanj glede dedovanja ali neke oblike skupnega vlaganja. Ljubezen: Strasti bodo avgusta poudarjene, partner pa bi vas lahko presenetil s potovanjem na kraj, ki ste ga nekoč mimogrede omenili. Samski bodo doživeli intenzivno srečanje z osebo, ki je na neki način povezana z njihovo preteklostjo ali starimi sodelavci. Okoli 20. avgusta je mogoč ljubosumni izbruh, ki bo zahteval iskren pogovor in jasne meje v odnosu. Konec meseca prinaša globoko čustveno povezanost in načrte za skupno življenje ali resnejši korak.

Strasti bodo avgusta poudarjene, partner pa bi vas lahko presenetil s potovanjem na kraj, ki ste ga nekoč mimogrede omenili. Samski bodo doživeli intenzivno srečanje z osebo, ki je na neki način povezana z njihovo preteklostjo ali starimi sodelavci. Okoli 20. avgusta je mogoč ljubosumni izbruh, ki bo zahteval iskren pogovor in jasne meje v odnosu. Konec meseca prinaša globoko čustveno povezanost in načrte za skupno življenje ali resnejši korak. Zdravje: Reproduktivni sistem in mehur bosta bolj občutljiva, zato se izogibajte sedenju na hladnih površinah in pazite na higieno na javnih bazenih. Vaša energija bo preobrazbena, zato je to idealen čas za začetek neke oblike razstrupljanja telesa. Okoli 15. avgusta pazite na ostre predmete v kuhinji, saj bi se zaradi trenutka nepazljivosti lahko manjše urezali. Plavanje v globokem morju vam bo pomagalo znebiti se negativne energije, nakopičene pri delu.

Strelec

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Strelci bodo avgusta hrepeneli po novih izkušnjah, potovanjih in širjenju obzorij. Njihova pustolovska narava bo prišla do izraza bolj kot običajno. Zvezde jim prinašajo priložnosti, ki lahko vključujejo nova sodelovanja ali pomembna poznanstva. Paziti bodo morali le, da zaradi želje po svobodi ne spregledajo pomembnih podrobnosti. Pred njimi je mesec gibanja, raziskovanja in novih možnosti.

Delo: Vaša želja po širjenju obzorij vas bo avgusta spodbudila k razmišljanju o dodatnem izobraževanju ali delu v tujini. Prejeli boste ponudbo za projekt, ki bo vključeval pogosta potovanja, kar bo popolnoma ustrezalo vašemu svobodnemu in pustolovskemu duhu. Pazite na dokumentacijo okoli 14. avgusta, saj bi se pomemben dokument lahko izgubil po pošti ali v neurejeni pisarni. Konec meseca bo namenjen strateškemu načrtovanju in srečanjem z ljudmi, ki delijo vašo vizijo in optimizem.

Vaša želja po širjenju obzorij vas bo avgusta spodbudila k razmišljanju o dodatnem izobraževanju ali delu v tujini. Prejeli boste ponudbo za projekt, ki bo vključeval pogosta potovanja, kar bo popolnoma ustrezalo vašemu svobodnemu in pustolovskemu duhu. Pazite na dokumentacijo okoli 14. avgusta, saj bi se pomemben dokument lahko izgubil po pošti ali v neurejeni pisarni. Konec meseca bo namenjen strateškemu načrtovanju in srečanjem z ljudmi, ki delijo vašo vizijo in optimizem. Ljubezen: Avgust prinaša pustolovščine in nepričakovane preobrate, zaljubite pa se lahko v nekoga, ki prihaja iz povsem druge kulture ali mesta. Če ste v zvezi, bo partner cenil vašo iskrenost, vendar pazite, da vaš neposreden način izražanja ne prizadene njegovih čustev. Okoli 17. avgusta načrtujte pobeg v naravo ali kampiranje pod zvezdami, da bi obnovili strast v dolgoletnem odnosu. Samski bodo prejeli povabilo na poroko, kjer bodo imeli priložnost spoznati zelo privlačno in očarljivo osebo.

Avgust prinaša pustolovščine in nepričakovane preobrate, zaljubite pa se lahko v nekoga, ki prihaja iz povsem druge kulture ali mesta. Če ste v zvezi, bo partner cenil vašo iskrenost, vendar pazite, da vaš neposreden način izražanja ne prizadene njegovih čustev. Okoli 17. avgusta načrtujte pobeg v naravo ali kampiranje pod zvezdami, da bi obnovili strast v dolgoletnem odnosu. Samski bodo prejeli povabilo na poroko, kjer bodo imeli priložnost spoznati zelo privlačno in očarljivo osebo. Zdravje: Jetra in stegna bodo vaše občutljive točke, zato pazite na uživanje alkohola in težke hrane med poletnimi festivali in praznovanji. Poskusite čim več časa preživeti na prostem, vendar bodite previdni pri ekstremnih športih, da se izognete padcem. V tretjem tednu avgusta je mogoč prehoden glavobol zaradi spremembe zračnega tlaka ali predolgega izpostavljanja soncu brez zaščite. Vsakodnevna vadba vam bo pomagala ostati v formi in ohraniti vaš prepoznavni optimizem.

Kozorog

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Kozorogi bodo avgusta osredotočeni na delo, rezultate in utrjevanje svojega položaja. Njihova vztrajnost bo opažena, zato lahko pričakujejo priznanje za trud, ki so ga vložili. Zvezde jim prinašajo možnost, da zaključijo nekaj pomembnega in naredijo prostor za nove cilje. V zasebnem življenju bodo morali najti več časa za sprostitev. Avgust jih uči, da uspeh ni le v dosežkih, ampak tudi v ravnovesju.

Delo: Avgust bo za vas mesec trdega dela, a tudi konkretnih rezultatov, ki bodo utrdili vaš položaj v podjetju. Sredi meseca boste uspešno rešili dolgotrajno birokratsko težavo, ki je ovirala napredek celotne delovne ekipe. Sodelavci bodo iskali vaš strokovni nasvet pri zapletenem finančnem poročilu, s čimer boste znova dokazali svojo zanesljivost. Ob koncu avgusta prihaja potrditev odobritve sredstev za projekt, ki ste ga sami zasnovali in predstavili nadrejenim.

Avgust bo za vas mesec trdega dela, a tudi konkretnih rezultatov, ki bodo utrdili vaš položaj v podjetju. Sredi meseca boste uspešno rešili dolgotrajno birokratsko težavo, ki je ovirala napredek celotne delovne ekipe. Sodelavci bodo iskali vaš strokovni nasvet pri zapletenem finančnem poročilu, s čimer boste znova dokazali svojo zanesljivost. Ob koncu avgusta prihaja potrditev odobritve sredstev za projekt, ki ste ga sami zasnovali in predstavili nadrejenim. Ljubezen: Vaša resnost bi lahko ustvarila razdaljo v odnosu, zato se potrudite, da se vsaj med dopustom sprostite in pokažete svojo nežnejšo plat. Partner bo cenil vašo predanost, vendar si bo želel več spontanosti in smeha v vsakdanjem skupnem življenju. Samski bi lahko začeli zvezo z osebo, ki je na višjem položaju ali je zelo ambiciozna pri svojem delu. Okoli 24. avgusta je mogoč klic zaradi službene poti, ki se bo nepričakovano spremenila v romantičen pobeg.

Vaša resnost bi lahko ustvarila razdaljo v odnosu, zato se potrudite, da se vsaj med dopustom sprostite in pokažete svojo nežnejšo plat. Partner bo cenil vašo predanost, vendar si bo želel več spontanosti in smeha v vsakdanjem skupnem življenju. Samski bi lahko začeli zvezo z osebo, ki je na višjem položaju ali je zelo ambiciozna pri svojem delu. Okoli 24. avgusta je mogoč klic zaradi službene poti, ki se bo nepričakovano spremenila v romantičen pobeg. Zdravje: Kosti, sklepi in zobje bodo potrebovali vašo pozornost, zato je pravi čas, da poskrbite za zadosten vnos kalcija in vitamina D. Izogibajte se predolgemu sedenju v istem položaju pred računalnikom, saj bi lahko povzročilo bolečine v vratu ali hrbtu. Sredi meseca pazite na prebavo in se izogibajte preveč hladnim pijačam, ki bi lahko razdražile grlo. Ob koncu avgusta boste začutili potrebo po umiku v samoto, da boste lahko naredili načrte za prihajajočo jesensko sezono.

Vodnar

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Vodnarji bodo avgusta izstopali s svojo izvirnostjo in drugačnim pogledom na svet. Njihove ideje bodo lahko naletele na zanimive odzive, vendar bodo morali biti potrpežljivi. Zvezde jim prinašajo nove izzive, ki bodo zahtevali prilagajanje in vztrajnost. V odnosih bo pomembno, da pokažejo več čustev in odprtosti. Avgust jih spodbuja, da ostanejo zvesti sebi, a hkrati poslušajo tudi druge.

Delo: Čaka vas zahteven mesec, v katerem bo vaša izvirnost na preizkušnji zaradi konservativnih sodelavcev ali nadrejenih. Okoli 18. avgusta so mogoče težave s tehnologijo ali izpad sistema, ki bo začasno ustavil vaše delo pri pomembnem projektu. Bodite potrpežljivi in ne silite v spremembe, če okolica še ni pripravljena na vaše napredne ideje in rešitve. Konec meseca prinaša finančno opozorilo zaradi starega dolga, ki ste ga spregledali, zato ga čim prej uredite.

Čaka vas zahteven mesec, v katerem bo vaša izvirnost na preizkušnji zaradi konservativnih sodelavcev ali nadrejenih. Okoli 18. avgusta so mogoče težave s tehnologijo ali izpad sistema, ki bo začasno ustavil vaše delo pri pomembnem projektu. Bodite potrpežljivi in ne silite v spremembe, če okolica še ni pripravljena na vaše napredne ideje in rešitve. Konec meseca prinaša finančno opozorilo zaradi starega dolga, ki ste ga spregledali, zato ga čim prej uredite. Ljubezen: Občutek nerazumljenosti bi lahko zaznamoval vaše ljubezensko življenje v prvi polovici avgusta, zato pri pogovorih s partnerjem izbirajte besede. Mogoče je, da vas bo bližnja oseba obtožila čustvene hladnosti, zato poskusite pojasniti, da potrebujete le nekoliko več prostora. Samski se bodo najbolje počutili v družbi prijateljev, neko platonsko razmerje pa bi se lahko spremenilo v nekaj več. Ob koncu meseca je mogoča napetost z družinskim članom zaradi različnih pogledov na vaše finance.

Občutek nerazumljenosti bi lahko zaznamoval vaše ljubezensko življenje v prvi polovici avgusta, zato pri pogovorih s partnerjem izbirajte besede. Mogoče je, da vas bo bližnja oseba obtožila čustvene hladnosti, zato poskusite pojasniti, da potrebujete le nekoliko več prostora. Samski se bodo najbolje počutili v družbi prijateljev, neko platonsko razmerje pa bi se lahko spremenilo v nekaj več. Ob koncu meseca je mogoča napetost z družinskim članom zaradi različnih pogledov na vaše finance. Zdravje: Krvni obtok in gležnji bodo vaše šibke točke, zato se izogibajte predolgemu stanju in med poletnimi sprehodi nosite udobno obutev. Občutek izčrpanosti bi vas lahko spremljal sredi meseca, zato bi bilo dobro, da pri zdravniku preverite raven železa v krvi. Ukvarjajte se z dejavnostmi, ki vas duševno spodbujajo, vendar ne pozabite tudi na fizični počitek, ki ga nujno potrebujete. V zadnjih dneh avgusta pazite na zadosten vnos tekočine, da preprečite dehidracijo v veliki vročini.

Ribi

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Ribe bodo avgusta bolj povezane s svojo intuicijo in notranjimi občutki. Njihova občutljivost jim bo pomagala prepoznati priložnosti, ki jih drugi morda ne bodo opazili. Zvezde jim prinašajo obdobje romantike, ustvarjalnosti in pomembnih osebnih spoznanj. Paziti bodo morale, da ne prevzamejo preveč bremen drugih ljudi. Avgust jim ponuja možnost, da se umirijo, obnovijo energijo in sledijo svojim sanjam.