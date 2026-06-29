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Zvezde razkrivajo: teh pet znamenj čaka neverjeten teden

Polna luna in retrogradni Merkur prinašata preobrate, pet znamenj pa čaka izjemno ugodni dnevi.
FOTO: M_a_y_a Getty Images

FOTO: M_a_y_a Getty Images

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Kathrin Ziegler Getty Images

FOTO: Kathrin Ziegler Getty Images

FOTO: Luis Alvarez Getty Images

FOTO: Luis Alvarez Getty Images

FOTO: Stockplanets Getty Images

FOTO: Stockplanets Getty Images

FOTO: Filadendron Getty Images

FOTO: Filadendron Getty Images

FOTO: M_a_y_a Getty Images
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Kathrin Ziegler Getty Images
FOTO: Luis Alvarez Getty Images
FOTO: Stockplanets Getty Images
FOTO: Filadendron Getty Images
A. G.
 29. 6. 2026 | 13:18
4:26
A+A-

Pet astroloških znamenj bo imelo izjemno ugoden teden v obdobju od 29. junija do 5. julija 2026. V dneh, ki sledijo, se učimo potrpežljivosti in poguma, ko nam na pot stopijo ovire. Polna luna v Kozorogu se 29. junija sreča z retrogradnim Merkurjem, kar nam pomaga uravnotežiti družinsko življenje in poslovne ambicije, vendar bodite pripravljeni na prilagodljivost, saj bo Merkur preizkušal vaše načrte. Luna v Vodnarju v opoziciji z Jupitrom v Levu 1. julija prinaša dragoceno lekcijo o impulzivnosti, ko pa Luna 4. julija vstopi v Ribe, postane prioriteta skrb zase.

Vstopamo v obdobje intenzivnih astroloških vplivov, ki bodo močno zaznamovali razpoloženje in odločitve v prihajajočem tednu. Nebesni premiki prinašajo mešanico preizkušenj, notranjih vpogledov in nepričakovanih priložnosti. Medtem ko bodo nekatera znamenja čutila večji pritisk, bodo druga končno dočakala zaslužene preobrate na bolje.

Oven

FOTO: Filadendron Getty Images
FOTO: Filadendron Getty Images

Pod vplivom polne lune v Kozorogu žanjete sadove svojega dela in postavljate nove karierne cilje. Ta lunacija je popoln čas za delo na osebnih projektih, še posebej ker Jupiter v Levu daje spodbudo in samozavest. Čeprav vas Saturn v vašem znamenju spodbuja k dvomu vase, ta teden prinaša nujno potreben dvig samozavesti.

Luna v Vodnarju medtem prinaša navdihujočo novo energijo. Ne bojte se raziskovati svojih misli in jih zapisati, če začutite potrebo. Tudi ob retrogradnem Merkurju prihajate do odličnih idej, še posebej v času Luninega prehoda v Ribe proti koncu tedna.

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Bik

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

Biki, med polno luno v Kozorogu se morate sprostiti. To je odlično obdobje za meditacijo ali pisanje dnevnika, saj retrogradni Merkur v Raku na površje prinaša globoko potlačena čustva. Sprostite ta čustva in jih ne zadržujte v sebi.

Z Luno v Vodnarju prevzemite pobudo in pokažite svoje vodstvene sposobnosti. Pokažite drugim svoj talent in se ne omejujte. Luna v Ribah vam vliva samozavest in pomaga, da sledite sanjam, ki ste jih prej opustili. Z Jupitrom v Levu imate vse, kar potrebujete za zmago.

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Lev

FOTO: Kathrin Ziegler Getty Images
FOTO: Kathrin Ziegler Getty Images

Levi, ta teden ste v središču pozornosti, tudi ob polni luni v Kozorogu, ki nas sili k ponovnemu pregledu načrtov in reorganizaciji urnika. Retrogradni Merkur spodbuja dvom v lastne motive, vendar Jupiter v Levu spodbuja, da se posvetite sebi. Vzemite si čas za stvari, ki jih imate radi, in se oddaljite od stresnih ljudi.

Ta teden se morate soočiti s strahovi in naučiti spopadati z nepričakovanimi ovirami. Na srečo lunin prehod v Ribe kaže, kako obnoviti odnos s samim seboj. Bodite ponosni na svoje delo in dosežke, tudi če se vam ne zdijo veliki.

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Strelec

FOTO: Luis Alvarez Getty Images
FOTO: Luis Alvarez Getty Images

Strelci, za vas polna luna v Kozorogu poudarja finančno stabilnost. Hkrati retrogradni Merkur odpira vprašanja vašega odnosa do denarja in potrebe po postavljanju trdnejših meja. Bodite iskreni glede tega, kaj želite dobiti iz svojih osebnih odnosov.

Premislite, kaj se želite učiti in sledite željam svojega srca. Posvetite se učenju nečesa, o čemer že dlje časa razmišljate. Luna v Vodnarju je primeren čas za začetek novega tečaja ali branje knjige, ki ste jo odlagali. Če razmišljate o vrnitvi v izobraževanje, je Luna v Ribah popoln čas za začetek načrtovanja.

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Kozorog

FOTO: Stockplanets Getty Images
FOTO: Stockplanets Getty Images

Kozorogi, polna luna v vašem znamenju vam daje vpogled, na katera področja življenja morate usmeriti pozornost. Ta lunarna faza vas spodbuja, da svoje potrebe postavite na prvo mesto. Preživite čas ob stvareh, ki jih imate radi, še posebej ker se soočate z ostrim prebujenjem, ki ga prinaša Saturn v Ovnu.

Preteklost vas ne definira in ni se vam treba kaznovati zaradi napak. Zdaj, ko je Jupiter v Levu, prepoznavate svojo moč in odpornost. Ob Jupitrovi opoziciji z Luno v Vodnarju je to trenutek, da izkoristite svoj polni potencial, poroča Index.hr.

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