Zvezdne novice: Teden z Luno

Ponedeljek, 22. 12. Luna bo skoraj do 17. ure v kozorogu. Kljub mlaju in nizki ravni energije se bomo resno lotevali svojih odgovornosti. Zjutraj bomo resni, načrtni in odgovorni. Nato se lahko sprostimo, laže povezujemo in izmenjujemo ideje. Popoldanski prehod Lune v vodnarja bo sprva napornejši, saj je njen prvi aspekt konjunkcija s Plutonom, ki lahko prinese intenzivna in naporna čustva.

Torek, 23. 12. Rastoča Luna v vodnarju nas kliče k druženju, zabavi, povezovanju, sodelovanju. Pripravljamo se na praznične dni, nakupujemo, se povezujemo. Radovednost in odprtost nam bosta pomagali spoznavati nove ljudi in odkrivati nova znanja. Venera se približuje kvadratu z Neptunom, v nas bo veliko sanjave energije, nestvarnih hrepenenj. Lahko doživimo konkretno razočaranje.

Sreda, 24. 12. Luna bo v vodnarju, mi odprti, družabni in radovedni. Ko bomo hiteli pripravljati in urejati vse za lepe praznike, bo malo stresa. Sveti večer bo miren in čaren. Še vedno bo nekaj nestvarnih hrepenenj, a ne za dolgo. Venerin prehod v kozoroga nas bo pomiril, prizemljil in bomo stvarni in premišljeni, tako pri željah kot v ljubezni.

Četrtek, 25. 12. Božič bo v čarnih, mirnih in pravljičnih energijah Lune v ribah. Njeni aspekti bodo spodbudni, tako bomo znali užiti dan, se povezati z domačimi, začutiti, kaj pomeni mir. Dnevi okrog zimskega solsticija so namenjeni pogledu navznoter, iskanju stika z mirom in svetlobo v temelju naše zavesti. Globlje gremo v tišini, dlje bomo lahko šli v višino.

Petek, 26. 12. Luna je v ribah, s kvadratom na Merkur, tako bo praznična energija podaljšana, mi sproščeni. Le čustva in misli imajo lahko kratek stik popoldne. Pomembno je, da damo ven, kar čutimo v sebi, tudi če ni najbolj racionalno, da se sprosti. Ribja energija nas lahko tudi poleni, prilepi na kavč in pred TV.

Sobota, 27. 12. Lunin prehod v ovna bo poživil vzdušje, takoj bo več nemira v nas in se ne bo dalo več vsega početi počasi in z občutkom. Potrebovali bomo akcijo, šport, delo, vznemirjenje. Lunini aspekti niso prijetni, moramo se potruditi, da presežek energije usmerimo v nekaj konkretnega, se spotimo, utrudimo, smo živi in aktivni. Poslušajmo, kaj potrebujemo. Merkurjev trigon na Kiron odpre iskrene pogovore, ki zdravijo.

Nedelja, 28. 12. Luna bo v ovnu, na nebu malo dogajanja, sami se bomo morali aktivirati s športom, delom ali druženjem. Če bomo lenobni, bomo napeti in sitni. Potrebujemo akcijo. Zvečer Luna tvori kvadrat na Jupiter in so mogoče premočne čustvene reakcije, dramatične in ekstremne.